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Filenin Sultanları, Dominik’i devirdi: 3-2

Filenin Sultanları, FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu üçüncü maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 5 set sonunda 3-2 yendi.

29 Eylül 2022 Perşembe 08:30
Filenin Sultanları, Dominik’i devirdi: 3-2

Filenin Sultanları, Dominik’i devirdi: 3-2

    Filenin Sultanları, FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu üçüncü maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 5 set sonunda 3-2 yendi.A Milli Kadın Voleybol Takımımız, rakibini 5 set sonunda 3-2 yendi. İkinci galibiyetini alan Ay-Yıldızlılar gruptan çıkma adına avantaj sağladı. 

    Karşılaşmanın ilk setini  Dominik Cumhuriyeti 25-21 kazanırken, ikinci ve üçüncü setlerde 25-21 ile 25-18'lik skorlarla A Milli Kadın Voleybol Takımımız üstünlük sağladı. 4. seti Dominik Cumhuriyeti 25-16 alınca maç 5. sete gitti. Final setinde Filenin Sultanları 15-11 üstün geldi ve üçüncü karşılaşmasında ikinci zaferini elde ederek grupta avantaj sağladı.

    A Milli Kadın Voleybol Takımımız'da  Ebrar Karakurt 29 sayıyla millilerimizin en skorer ismi oldu. Turnuvada gruplarını ilk 4 sırada bitiren ekipler adını bir üst tura yazdıracak.

Türkiye - Dominik Cumhuriyeti 

1.Set: 21-25

2.Set: 25-21

3.Set: 25-18

4.Set: 16-25

Final Seti: 15-11

Milli takım maç takvimi şu şekilde:

29 Eylül 18.30 Türkiye – Hırvatistan

1 Ekim 21.30 Polonya – Türkiye

Anahtar Kelimeler:
FIVB Dünya Şampiyonası B GrubuA Milli Kadın Voleybol TakımımızDominik Cumhuriyeti
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