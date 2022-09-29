Filenin Sultanları, Dominik’i devirdi: 3-2
Filenin Sultanları, FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu üçüncü maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 5 set sonunda 3-2 yendi.A Milli Kadın Voleybol Takımımız, rakibini 5 set sonunda 3-2 yendi. İkinci galibiyetini alan Ay-Yıldızlılar gruptan çıkma adına avantaj sağladı.
Karşılaşmanın ilk setini Dominik Cumhuriyeti 25-21 kazanırken, ikinci ve üçüncü setlerde 25-21 ile 25-18'lik skorlarla A Milli Kadın Voleybol Takımımız üstünlük sağladı. 4. seti Dominik Cumhuriyeti 25-16 alınca maç 5. sete gitti. Final setinde Filenin Sultanları 15-11 üstün geldi ve üçüncü karşılaşmasında ikinci zaferini elde ederek grupta avantaj sağladı.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız'da Ebrar Karakurt 29 sayıyla millilerimizin en skorer ismi oldu. Turnuvada gruplarını ilk 4 sırada bitiren ekipler adını bir üst tura yazdıracak.
Türkiye - Dominik Cumhuriyeti
1.Set: 21-25
3.Set: 25-18
4.Set: 16-25
Final Seti: 15-11
Milli takım maç takvimi şu şekilde:
29 Eylül 18.30 Türkiye – Hırvatistan
1 Ekim 21.30 Polonya – Türkiye