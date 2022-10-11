Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası’na Veda Etti

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Dünya Şampiyonası çeyrek final maçında A.B.D.’ye 3-0 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.İkinci turda son olimpiyat şampiyonuna 3-1 kaybeden Filenin Sultanları, güçlü rakibini çeyrek finalde de deviremedi ve Polonya’nın Gliwice kentindeki Gliwice Arena’da oynanan karşılaşma ABD'nin 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

B Grubu’nu lider olarak bitirip son 16’ya yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ikinci turda F Grubu’nda Almanya ve Kanada maçlarından sahadan galip ayrılırken, ABD ile Sırbistan karşısında mağlup olmuştu. F Grubu’nu üçüncü sırada Sırbistan ve ABD’nin arkasında bitiren milli takım, çeyrek finalde ABD engelini aşamadı.A Milli Kadın Voleybol Takımımız, galibiyet alsaydı tarihinde ilk kez dünya yarı finaline kalmayı başaracaktı ve 2010'da elde edilmiş 6.'lık derecesini de geride bırakmış olacaktı.

Set sonuçları:

1. set: Türkiye 22-25 ABD

2. set: Türkiye 15-25 ABD

3. set: Türkiye 20-25 ABD

(TVF)