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Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası’nda Son 16’da

 Filenin Sultanları, FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki dördüncü maçında Hırvatistan'ı 3-0 mağlup ederek ikinci etap biletini almayı garantiledi.

29 Eylül 2022 Perşembe 19:28
Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası’nda Son 16’da

Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası’nda Son 16’da

     Filenin Sultanları, FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki dördüncü maçında Hırvatistan3-0 mağlup ederek ikinci etap biletini almayı garantiledi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Hırvatistan, FIVB DünyaŞampiyonası B Grubu dördüncü maçında karşı karşıya geldi. Hırvatlar karşısında rahat bir oyun ortaya koyan ay yıldızlılar rakibine set vermeden maçı 3-0 kazandı. Grupta puanını 9’a çıkaran Filenin Sultanları ikinci etaba yükselmeyi garantiledi.

   A Milli Kadın Voleybol Takımı gruptaki üçüncü maçında Dominik Cumhuriyeti’ni 3-2 mağlup etmişti. Hırvatistan ise Tayland’a 3-0 kaybetmişti.

TÜRKİYE: Cansu, Saliha, Zehra, Ebrar, Hande, Eda, Simge (L)  (Meryem, Elif, Meliha, Derya, Ayçin)
HIRVATİSTAN: Deak, Grbavica, Butigan, Fabris, Milos, Samadan, Stimac (L) (Peric, Mlinar, Karatovic, Strunjak, Tomic, Dumancic)
SETLER: 25-14, 25-12, 25-12

   Filenin Sultanları, gruptaki beşinci ve son maçında yarın TSİ 21.30’da ev sahibi Polonya ile karşılaşacak. Müsabaka, TRT Spor’dan naklen yayınlayacak.

B GRUBU PUAN DURUMU

1- Polonya 9
2- Türkiye 9
3 – Dominik 7
4- Tayland 5
5- Hırvatistan 0
6- Güney Kore 0

   Grup karşılaşmalarının ardından gruplarını ilk dört sırada tamamlayan takımlar ikinci etaba yükselecek. (A ve D'ler, B ve C'ler eşleşecek).İkinci etap karşılaşmaları, 8'erli 2 grup halinde 16 takımın katılımıyla (E-F Grubu); 4-9 Ekim 2022 tarihleri arasında oynanacak. E Grubu'ndaki takımlar karşılaşmalarını Hollanda'nın Rotterdam şehrinde, F Grubu'ndaki takımlar ise Polonya'nın Lodz şehrinde oynayacak. Takımlar, ilk etapta karşılaştıkları takımlarla bir daha karşılaşmayacak.

   İkinci etap karşılaşmalarının ardından gruplarını ilk dört sırada tamamlayan takımlar çeyrek finale yükselecek.

Üçüncü Etap (Çeyrek Final)

   Çeyrek final karşılaşmaları, 8 takımın katılımıyla 11 Ekim 2022 tarihinde oynanacak. (E1-E4, E2-E3 / F1-F4, F2-F3) Çeyrek final ve yarı final aşamasında müsabakalar, Apeldoorn ve Gliwice şehirlerinde oynanacak. E Grubu'ndaki eşleşmeler Hollanda'nın Apeldoorn kentinde, F Grubu'ndaki eşleşmeler ise Polonya'nın Gliwice kentinde oynanacak.

   Çeyrek final karşılaşmalarının ardından galip gelen takımlar yarı finale yükselecek. 2022 FIVB Dünya Şampiyonası'nda yarı final mücadeleleri ise 13 Ekim'de oynanacak.

   Organizasyon, 15 Ekim'de Hollanda'nın Arnheim kentinde oynanacak üçüncülük ve final karşılaşmalarıyla sona erecek.

(TVF)

Son Güncelleme: 29.09.2022 19:37
Anahtar Kelimeler:
A Milli Kadın Voleybol TakımıHırvatistan
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