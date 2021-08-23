Filenin Sultanları Finlandiya'yı 3 - 0 devirdi

Filenin Sultanları başarıdan başarıya koşuyor

Avrupa Şampiyonası'nda yoluna kayıpsız devam eden AMilli Kadın Voleybol Takımımız, gruptaki 4. maçında Finlandiya 3-0 yendiler. Grupta oynadığı 4 maçta 4 galibiyet alan milliler, sırasıyla Romanya'yı 3-1, Ukrayna, İsveç ve son olarak Fimlandiya'yı da 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Filenin Sultanları yarın (24.08.2021 Salı) 17.30'da Hollanda ile oynayacak.

Karşılaşmanın setleri;

Birinci set: TÜRKİYE-Finlandiya: 25-19

İkinci set: TÜRKİYE-Finlandiya: 25-12

Üçüncü set:

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TÜRKİYE-Finlandiya: 25-15

"Filenin Sultanları", Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonadaki 4. maçından da galip ayrıldı.

Romanya'nın Kaloşvar kentindeki BT Arena'da oynanan karşılaşmaya milliler, etkili bloklarla başladı ve ilk seti 25-19 kazandı.

Ebrar Karakurt ve Tuğba Şenoğlu'nun performanslarıyla öne çıktığı ikinci setti 25-12 gibi rahat bir skorla geçen milli takım, 3. seti de 25-15 alarak grup mücadelesinde 4'te 4 yapmayı başardı.

"Filenin Sultanları", Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ortaklaşa düzenlediği organizasyonda yarın 5. ve son maçında Hollanda ile grup liderliği için karşı karşıya gelecek.