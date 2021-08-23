Filenin Sultanları Finlandiya'yı 3 - 0 devirdi

Filenin Sultanları başarıdan başarıya koşuyor
Avrupa Şampiyonası'nda yoluna kayıpsız devam eden AMilli Kadın Voleybol Takımımız, gruptaki 4. maçında Finlandiya 3-0 yendiler. Grupta oynadığı 4 maçta 4 galibiyet alan milliler, sırasıyla Romanya'yı 3-1, Ukrayna, İsveç ve son olarak Fimlandiya'yı da 3-0 mağlup etmeyi başardı.
Filenin Sultanları yarın (24.08.2021 Salı) 17.30'da Hollanda ile oynayacak.
Karşılaşmanın setleri;
Birinci set: TÜRKİYE-Finlandiya: 25-19
İkinci set: TÜRKİYE-Finlandiya: 25-12
YENİ ZAFERLER BEKLİYORUZ
"Filenin Sultanları", Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonadaki 4. maçından da galip ayrıldı.
Romanya'nın Kaloşvar kentindeki BT Arena'da oynanan karşılaşmaya milliler, etkili bloklarla başladı ve ilk seti 25-19 kazandı.
Ebrar Karakurt ve Tuğba Şenoğlu'nun performanslarıyla öne çıktığı ikinci setti 25-12 gibi rahat bir skorla geçen milli takım, 3. seti de 25-15 alarak grup mücadelesinde 4'te 4 yapmayı başardı.
"Filenin Sultanları", Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ortaklaşa düzenlediği organizasyonda yarın 5. ve son maçında Hollanda ile grup liderliği için karşı karşıya gelecek.