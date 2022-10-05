Filenin Sultanları, Kanada’yı set vermeden mağlup etti
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası 2. tur F Grubu ikinci maçında Kanada'yı 3-0 yendi. Filenin Sultanları, ilk seti 25-22, ikinci seti 26-24 ve son seti de 28-26 kazandı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası’nın 2. tur F Grubu’nda Almanya’nın ardından Kanada’yı da set vermeden 3-0 yenerek şampiyonada üst üste 6. maçını kazandı.
İlk seti 25-22 kazanan millilerimiz, ikinci seti 26-24 ve üçüncü sette de 28-26’lık üstünlük sağlayarak sahadan galip ayrıldı.
1. Set Sonucu: 25-22
2. Set Sonucu: 26-24
3. Set Sonucu: 28-26
Milliler 2. turdaki üçüncü maçında Cuma günü TSİ 18.30’da ABD ile karşılaşacak.
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