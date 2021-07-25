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Filenin Sultanları Olimpiyat Oyunlarında tarih yazdı

Filenin Sultanları, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'i 3-0 yendi.

25 Temmuz 2021 Pazar 15:17
Filenin Sultanları Olimpiyat Oyunlarında tarih yazdı

Filenin Sultanları Olimpiyat Oyunlarında tarih yazdı

   Filenin Sultanları, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'i 3-0 yendi.A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ilk seti 21-25, ikinci seti 14-25 ve son seti 14-25 kazandı. Milliler bir sonraki maçta İtalya ile karşı karşıya gelecek.

   Millilerde Ebrar Karakurt 18 sayıyla yızdızlaşırken, Eda Erdem Dündar 13, Zehra Güneş 11, Hande Baladın 10, Meliha İsmailoğlu 4, Cansu Özbay ise 3 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

   Ay yıldızlılar, olimpiyat oyunlarındaki ikinci maçında 27 Temmuz Salı günü İtalya ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 10.25’te başlayacak.

  Maçın ardından açıklamalarda bulunan takım kaptanı Eda Erdem Dündar şu ifadeleri kullandı; “Sahanın her alanında üstün olan taraf bizdik, hak eden taraf da bizdik. Kızlara ilk olarak şunu söyledim: ‘Oraya gittiğimizde nasıl bir ortamda olduğumuzu çok iyi anlayacaksınız çünkü artık siz de dünyanın en elit sporcuları arasındasınız.’ İlk yaptığım iş, onlara çıktıkları seviyeyi hatırlatmaktı.”

ÇİN – TÜRKİYE: 0-3

1. Set: 21-25

2. Set: 14-25

3. Set: 14-25

Anahtar Kelimeler:
2020 Tokyo Olimpiyat OyunlarıA Milli Kadın Voleybol TakımÇin
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