Filenin Sultanları Olimpiyat Oyunlarında tarih yazdı
Filenin Sultanları, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'i 3-0 yendi.A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ilk seti 21-25, ikinci seti 14-25 ve son seti 14-25 kazandı. Milliler bir sonraki maçta İtalya ile karşı karşıya gelecek.
Millilerde Ebrar Karakurt 18 sayıyla yızdızlaşırken, Eda Erdem Dündar 13, Zehra Güneş 11, Hande Baladın 10, Meliha İsmailoğlu 4, Cansu Özbay ise 3 sayıyla galibiyete katkı sağladı.
Ay yıldızlılar, olimpiyat oyunlarındaki ikinci maçında 27 Temmuz Salı günü İtalya ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 10.25’te başlayacak.
ÇİN – TÜRKİYE: 0-3
1. Set: 21-25
2. Set: 14-25
3. Set: 14-25