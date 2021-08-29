Filenin Sultanları rakip tanımıyor
Türk A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonasında çeyrek finalde. 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonasında Bulgaristan’ın Filibe kentindeki Kolodruma salonunda oynanan karşılaşmada Türk A Milli Kadın Voleybol Takımımız, son 16 turunda (8'li Finaller) B Grubu’nu 4. sırada tamamlayan Çekya'yı 3-1 yendi. Türk A Milli Kadın Voleybol Takımımız grup aşamasında sadece Romanya'ya set verdi. Ay-yıldızlılarımız, Romanya'yı 3-1, Ukrayna, İsveç, Finlandiya ve Hollada'yı ise 3-0 mağlup etti.Bulgaristan’ın Filibe kentindeki Kolodruma salonunda oynanan karşılaşmada Türk A Milli Kadın Voleybol Takımımız Çekya'yı 3-1 yendi.
Filenin Sultanları,çeyrek finalde Polonya-Ukrayna maçının galibiyle karşılaşacak.
Karşılaşmanın setleri:
İkinci set: TÜRKİYE-Çekya 22-25
Üçüncü Set:TÜRKİYE-Çekya 25-14
Dördüncü Set:TÜRKİYE-Çekya 25-13