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Filenin Sultanları rakip tanımıyor

Türk A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonasında çeyrek finalde.

29 Ağustos 2021 Pazar 18:34
Filenin Sultanları rakip tanımıyor

Filenin Sultanları rakip tanımıyor

    Türk A Milli Kadın Voleybol Takımımız2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonasında çeyrek finalde. 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonasında Bulgaristan’ın Filibe kentindeki Kolodruma salonunda oynanan karşılaşmada Türk A Milli Kadın Voleybol Takımımız, son 16 turunda (8'li Finaller) B Grubu’nu 4. sırada tamamlayan Çekya'yı 3-1 yendi. Türk A Milli Kadın Voleybol Takımımız grup aşamasında sadece Romanya'ya set verdi. Ay-yıldızlılarımız, Romanya'yı 3-1, Ukrayna, İsveç, Finlandiya ve Hollada'yı ise 3-0 mağlup etti.Bulgaristan’ın Filibe kentindeki Kolodruma salonunda oynanan karşılaşmada Türk A Milli Kadın Voleybol Takımımız Çekya'yı 3-1 yendi.

   Filenin Sultanları,çeyrek finalde Polonya-Ukrayna maçının galibiyle karşılaşacak.

Karşılaşmanın setleri:

Birinci set: TÜRKİYE-Çekya 25-13

İkinci set: TÜRKİYE-Çekya 22-25

Üçüncü Set:TÜRKİYE-Çekya 25-14

Dördüncü Set:TÜRKİYE-Çekya 25-13

Son Güncelleme: 29.08.2021 19:09
Anahtar Kelimeler:
2021 CEV Avrupa Voleybol ŞampiyonasıTürk A Milli Kadın Voleybol TakımımızÇekya
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