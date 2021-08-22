Filenin Sultanları yoluna dolu dizgin devam ediyor

Filenin Sultanları İsveç'i 3-0 yenerek yoluna devam etti.A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Avrupa Şampiyonası gruplarındaki üçüncü maçında İsveç'i 3-0 mağlup etmeyi başardı. İki iki maçını kazanan milliler, yoluna kayıpsız devam ediyor.

İlk iki maçında sırasıyla Romanya ile Ukrayna'yı mağlup eden milliler böylece turnuvada 3'te 3 yaptı. Filenin Sultanları, gruptaki 4. maçında yarın saat 20.30'da Finlandiya ile karşılaşacak.

Birinci Set: TÜRKİYE-İsveç: 31-29

İkinci Set: TÜRKİYE-İsveç: 25-21

Üçüncü set: TÜRKİYE-İsveç: 25-11