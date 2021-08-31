Filenin Sultanları yarı finalde

CEV Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Türk A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Polonya'yı 3-0 yenerek yarı finale kaldı. Namağlup unvanıyla maça çıkacak olan Filenin Sultanları, Polonya engelini de aşıp yoluna doludizgin devam etti.

Çeyrek finale kadar Romanya, Ukrayna, İsveç. Finlandiya ve Hollanda'yı deviren, Son 16 Turu'nda ise Çekya'ya havlu attıran Filenin Sultanları, namağlup unvanıyla Polonya ile kozlarını paylaştı.Türk A Milli Kadın Voleybol Takımımız, yarı finalde yarı finalde Sırbistan - Fransa maçının galibi ile karşılaşacak.Çeyrek ve yarı final mücadeleleri 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Şampiyonluk ve 3.'lük yarışı da 4 Eylül'de gerçekleşecek. 8'li finaller ile çeyrek final maçları Bulgaristan ve Sırbistan'da oynanıyor. Yarı final ile final müsabakaları ise Sırbistan'da olacak.

Setler:

1.SET:

- POLONYA-18

2..SET:TÜRKİYE - POLONYA 25-14

3..SET:TÜRKİYE - POLONYA 25-23