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Filenin Sultanları yarı finalde

 CEV Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Türk A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Polonya'yı 3-0 yenerek yarı finale kaldı. 

31 Ağustos 2021 Salı 21:54
Filenin Sultanları yarı finalde

Filenin Sultanları yarı finalde

   CEV Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Türk A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Polonya'yı 3-0 yenerek yarı finale kaldı. Namağlup unvanıyla maça çıkacak olan Filenin Sultanları, Polonya engelini de aşıp yoluna doludizgin devam etti.

   Çeyrek finale kadar Romanya, Ukrayna, İsveç. Finlandiya ve Hollanda'yı deviren, Son 16 Turu'nda ise Çekya'ya havlu attıran Filenin Sultanları, namağlup unvanıyla Polonya ile kozlarını paylaştı.Türk A Milli Kadın Voleybol Takımımız, yarı finalde yarı finalde Sırbistan - Fransa maçının galibi ile karşılaşacak.Çeyrek ve yarı final mücadeleleri 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Şampiyonluk ve 3.'lük yarışı da 4 Eylül'de gerçekleşecek. 8'li finaller ile çeyrek final maçları Bulgaristan ve Sırbistan'da oynanıyor. Yarı final ile final müsabakaları ise Sırbistan'da olacak.

Setler:

1.SET:TÜRKİYE - POLONYA  25-18

2..SET:TÜRKİYE - POLONYA  25-14

3..SET:TÜRKİYE - POLONYA  25-23

Son Güncelleme: 31.08.2021 21:48
Anahtar Kelimeler:
CEV Avrupa Şampiyonası çeyrek FinaliTürk A Milli Kadın Voleybol TakımımızPolonya
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