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Finalin adı Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes

 Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final serisi 5. maçında Galatasaray Nef'i 104-77 mağlup etti .

05 Haziran 2022 Pazar 10:01
Finalin adı Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes

Finalin adı Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes

     Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final serisi 5. maçında Galatasaray Nef'i 104-77 mağlup etti.Bu galibiyetle Anadolu Efes seride durumu 3-2'ye getirdi ve finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.İki takımın karşılıklı basketleriyle başlayan müsabakanın ilk periyodu, 26-26lık eşitlikle sona erdi. Larkin’in üçlük çizgisinin gerisinden bulduğu isabetlerle hücumda rahatlayan Anadolu Efes, Galatasaray Nef karşısında soyunma odasına 9 sayı farkla önde gitti: 51-42.

   Anadolu Efes’in hem hücumda hem savunmada domine ettiği üçüncü periyotta Galatasaray Nef sayı farkının açılmasıyla oyundan düşerken, Larkin, üçlük çizgisinin gerisinden isabet bulmaya devam etti ve Anadolu Efes maçın final periyoduna 28 sayı farkla önde girdi: 81-53.

     Maçın son periyodunda da skor üstünlüğünü rakibine bırakmayan Anadolu Efes, müsabakayı 104-77 kazanarak seride durumu 3-2’ye getirdi ve finalde Fenerbahçe Beko’nun rakibi oldu.

ANADOLU EFES: Larkin 28, Singleton 10, Bryant 13, Ömer Can İlyasoğlu, Erten Gazi 6, Egemen Güven 1, Moerman 10, Buğrahan Tuncer 8, Micic 14, Dunston 14

GALATASARAY NEF: Dee Bost 14, Canaan 5, Trimble 10, Ndour 20, Sadık Emir Kabaca 11, Rıdvan Öncel, Eray Aydoğan 2, Canberk Kuş 6, Okben Ulubay, Blackshear 9, Ege Tan Yıldızoğlu, Göksenin Köksal

1. PERİYOT: 26-26

İLK YARI: 51-42

3. PERİYOT: 81-53

(Skor)

Anahtar Kelimeler:
Anadolu EfesGalatasaray NefING Basketbol Süper Ligi
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