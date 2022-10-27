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Fiorentina 2 - Başakşehir FK 1

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grup maçında tensilcimiz Başakşehir FK deplasmanda Fiorentina’ya 2-1 yenildi.

27 Ekim 2022 Perşembe 21:52
Fiorentina 2 - Başakşehir FK 1

Fiorentina 2 - Başakşehir FK 1

   UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grup maçında tensilcimiz Başakşehir FK deplasmanda Fiorentina’ya 2-1 yenildi.Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Hollanda Futbol Federasyonu’ndan Allard Lindhout yönetti.Karşılamanın 14. dakikasında Başakşehir FK, Danijel Aleksic ile 1-0 öne geçti.26. dakikada Fiorentina, Luka Jovic ile skoru 1-1  yaptı.32. dakikada Fiorentina'da Nikola Milenkovic sarı kart gördü.34. dakikada Başakşehir FK'de Stefano Okaka sarı kart gördü.39. dakikada Başakşehir FK'de Mounir Chouiar sarı kart gördü.45. dakikada Başakşehir FK'de Mahmut Tekdemir yerini Berkay Özcan'a bıraktı.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci Yarı

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 52. Dakikasında Başakşehir F.K.’de Lucas Biglia yerini Ömer Ali Şahiner’e bıraktı.61. dakikada Fiorentina Luka Jovic ile skoru 2-1 yaptı.67. dakikada Başakşehir’de Deniz Türüç sarı kart gördü.72. dakikada Fiorentina’da Luka Jovic serini Arthur’a bıraktı.74. dakikada Başakşehir FK’de Deniz Türüç ve Mounir Choular oyundan çıktılar.Yerine Serdar Gürler ve Bertrand Traore oyuna girdiler.

   76. Dakikada Fiorentina’da Antonin Barak ve Riccardo Saponara oyundan çıktılar.Yerine Giacomo Bonaventura ve Jonathan Ikone oyuna girdiler.83. dakikada Fiorentina’da Aleksa Terzic yerini Cristiano Biragh’ye bıraktı.86. dakikada Fiorentina’da Rolando Mandragora sarı kart gördü.

   Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fiorentina evinde temsilcimiz Başakşehir FK’nü 2-1 yendi.Bu sonuçla Başakşehir FK averajla 10 puanla liderliğini sürdürürken, Fiorentina 10 puan averajla ikincikilte kaldı.

Fiorentina:Pierluigi Gollini, Dodo, Nikola Milenkovic, Aleksa Terzic, Igor Julio, Riccardo Saponara, Sofyan Amrabat, Rolando Mandragora, Antonin Barak, Luka Jovic, Christian Kouame   

Teknik Direktör:Vincenzo Italiano

Başakşehir FK:Muhammed Şengezer, Leo Duarte, Lucas Lima, Junior Caiçara, Danijel Aleksic, Lucas Biglia,Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Youssouf Ndayishimiye, Mounir Chouiar, Stefano Okaka 

Teknik Direktör:Emre Belözoğlu

Son Güncelleme: 27.10.2022 22:22
Anahtar Kelimeler:
FiorentinaBaşakşehir FK
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