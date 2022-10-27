Fiorentina 2 - Başakşehir FK 1
UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grup maçında tensilcimiz Başakşehir FK deplasmanda Fiorentina’ya 2-1 yenildi.Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Hollanda Futbol Federasyonu’ndan Allard Lindhout yönetti.Karşılamanın 14. dakikasında Başakşehir FK, Danijel Aleksic ile 1-0 öne geçti.26. dakikada Fiorentina, Luka Jovic ile skoru 1-1 yaptı.32. dakikada Fiorentina'da Nikola Milenkovic sarı kart gördü.34. dakikada Başakşehir FK'de Stefano Okaka sarı kart gördü.39. dakikada Başakşehir FK'de Mounir Chouiar sarı kart gördü.45. dakikada Başakşehir FK'de Mahmut Tekdemir yerini Berkay Özcan'a bıraktı.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.
İkinci Yarı
Karşılaşmanın ikinci yarısında 52. Dakikasında Başakşehir F.K.’de Lucas Biglia yerini Ömer Ali Şahiner’e bıraktı.61. dakikada Fiorentina Luka Jovic ile skoru 2-1 yaptı.67. dakikada Başakşehir’de Deniz Türüç sarı kart gördü.72. dakikada Fiorentina’da Luka Jovic serini Arthur’a bıraktı.74. dakikada Başakşehir FK’de Deniz Türüç ve Mounir Choular oyundan çıktılar.Yerine Serdar Gürler ve Bertrand Traore oyuna girdiler.
76. Dakikada Fiorentina’da Antonin Barak ve Riccardo Saponara oyundan çıktılar.Yerine Giacomo Bonaventura ve Jonathan Ikone oyuna girdiler.83. dakikada Fiorentina’da Aleksa Terzic yerini Cristiano Biragh’ye bıraktı.86. dakikada Fiorentina’da Rolando Mandragora sarı kart gördü.
Fiorentina:Pierluigi Gollini, Dodo, Nikola Milenkovic, Aleksa Terzic, Igor Julio, Riccardo Saponara, Sofyan Amrabat, Rolando Mandragora, Antonin Barak, Luka Jovic, Christian Kouame
Teknik Direktör:Vincenzo Italiano
Başakşehir FK:Muhammed Şengezer, Leo Duarte, Lucas Lima, Junior Caiçara, Danijel Aleksic, Lucas Biglia,Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Youssouf Ndayishimiye, Mounir Chouiar, Stefano Okaka
Teknik Direktör:Emre Belözoğlu