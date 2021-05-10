Fırat Aydınus,hakemlik kariyerini noktalıyor

Türk futbolunda 25 yıldır hakemlik yapan Fırat Aydınus, önümüzdeki günlerde hakemlik kariyerini noktalayacak.İlk olarak, 1996 yılında hakemlik kariyerine adım atan Fırat Aydınus, 2003 yılında ise ilk kez Süper Lig’de bir maç yönetti.

Fırat Aydınus kariyeri boyunca toplamda 438 maça çıktı.47 yaşındaki başarılı hakem, 346 kez Süper Lig’de düdük çaldı. 2014 yılına kadar Avrupa’da da birçok kez görev yapan deneyimli hakem, Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası Eleme maçları dahil 25 resmi maçı yönetti.

Kariyerinin son yılında olan Fırat Aydınus, son haftalarda üst üste Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın maçlarına atanırken bu sezon toplamda 20 maçta görev aldı.Fırat Aydınus bu sezon 18 Süper Lig ve 2 Ziraat Türkiye Kupası maçında düdük çaldı. Fırat Aydınus son 6 haftalık süreçte 3 kez Fenerbahçe, 1 kez Beşiktaş ve 1 kez de Galatasaray maçlarını yönetti.