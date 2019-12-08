Fırtına Antalya'dan üç puanla dönüyor

Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor'u 3-1 yendi.Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti. Trabzonspor'un golleri Sörloth, Nwakaeme ve Yusuf Sarı'dan gelirken, Antalyaspor'u tek golünü Celutska kaydetti.

Geçtiğimiz hafta sahasında konuk ettiği Galatasaray ile son dakikada yediği golle berabere kalan Trabzonspor, Antalya deplasmanında yara sardı. Antalyaspor'u ilk yarıda bulduğu gollerle mağlup eden Trabzonspor, ligde maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi.

İlk yarıda rakibine göre daha etkili bir futbol ortaya koyan ve soyunma odasına 3-1 önde giren Trabzonspor, ikinci yarı Antalyaspor'un etkili ataklarında kalesini gole kapatmayı başarınca, kritik mücadeleden üç puanla ayrılan taraf oldu.

Düşme hattından kurtulmaya çalışan Antalyaspor ise, üst üste yedinci maçından da üç puan alamadan ayrıldı. Antalyaspor böylece, Konyaspor ve Gençlerbirliği'nin puan kaybettiği haftada yakadığı fırsatı kullanamadı.

Bu galibiyetle puanını 26 yapan Trabzonspor, Başakşehir'in puan kaybettiği haftada maç fazlasıyla ikinci sıraya yerleşti. 12 puanda kalan Antalyaspor ise 16. sırada yer aldı.

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