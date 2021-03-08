Fırtına evinde farklı kaybetti I Trabzonspor 1- A.Alanyaspor 3

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor evinde Aytemiz Alanyaspor'a farklı yenildi.Karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı ataklarla geçti.Ancak her iki takımda gol bulamadılar.İlk yarı golsüz berabere sonuçlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Aytemiz Alanyaspor 66. dakikada Mustafa Pektemek ile 1-0 öne geçti.73.dakikada Davidson Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 öne geçiren golü attı.Trabzonspor 80. dakikada penaltı atışından Bakasetas ile karşılaşmada durumu 2-1 yaptı.90+8. dakikada Aytemiz Alanyaspor Davidson'un ile farkı yeniden 2'ye çıkardı ve karşılaşmada durumu 3-1 yaptı. 3-1 kazandı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve bu zorlu mücadeleyi Aytemiz Alanyaspor 3-1 kazandı.

Trabzonspor bu sonucun ardından 51 puanda kalırken, dört maç sonra kazanan Aytemiz Alanyaspor ise puanını 46'ya yükseltti.

Trabzonspor 30. hafta maçında BB Erzurumspor'a konuk olacak. Aytemiz Alanyaspor ise Fraport-Tav Antalyaspor'u ağırlayacak.

Görsel (Maçkolik)