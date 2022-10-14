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Fırtına Monaco'yu çarptı...Trabzonspor 4- Monaco 0

14 Ekim 2022 Cuma 00:05
Fırtına Monaco'yu çarptı...Trabzonspor 4- Monaco 0

Fırtına Monaco'yu çarptı...Trabzonspor 4- Monaco 0

   UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda temsilcimiz Trabzonspor evinde Monaco'yu 4-0 yendi. Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Danümarkalı hakem Jakob Kehlet yönetti.Karşılaşmanın 23. Dakikasında Trabzonspor’da Enis Bardhi sar kart gördü.37. dakikada Trabzonspor’da Jorge Djaniny  sarı kart gördü.44. dakikada Monaco’da Malang Sarr’ın kendi kalesine attığı golle Trabzonspor 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı

     Karşılaşmanın ikinci yarısında Trabzonspor’da Hüseyin Türkmen yerini Vitor Hugo’ya bıraktı.48. dakikada Trabzonspor Vitor Hugo ile skoru 2-0 yaptı.51. dakikada Trabzonspor’da Stefano Denswil sarı kart gördü.57. dakikada Trabzonspor Enis Bardhi ile 3-0 öne geçti.57. dakikada Trabzonspor’da Jorge Djaniny ve Marek Hamsik oyundan çıktılar.Yerine Abdülkadir Ömür ve Manolis Slopis oyuna girdiler.60. dakikada Monaco’da Breel Embolo, Aleksandr Golovin ve Krepin Diatta oyundan çıktılar.Yerine Myron Noadu, Takumi Minamino ve Gelson Martins oyuna girdiler.63. dakikada Monaco’da Youssouf Fofana sarı kart gördü.

   64. Dakikada Trabzonspor’da Enis Bardhi yerini Trezeguet’e bıraktı.67. dakikada Trabzonspor'da  Manolis Slopis sarı kart gördü.68. dakikada Monaco’da Wissam Ben Yedder yerini Kevin Voland’a bıraktı.69. dakikada Trabzonspor Trezeguet ile skoru 4-0 yaptı.77. dakikada Trabzonspor’da Eren Elmalı yerini Yusuf Erdoğan’a bıraktı.83. dakikada Monaco’da Caio Henrique yerini Ismail Jakobs’a bıraktı.

    Karşılaşmada başka gol olmadı ve Trabzonspor evinde Monaco’yu 4-0 yendi.H Grubunda diğer karşılaşmada Ferencvaros evinde Crvena Zvezda’yı 2-1 yendi.Bu sonuçlarla H Grubunda 4 maç sonucunda Ferencvaros 9 puanla 1.ci sırada yer alırken, Monaco 6 puan ve averajla 2.ci sırada yer aldı.Trabzonspor 6 puan ve averajla 3.cü sırada yer alırken, C Zvezda 3 puanla son sırada yer aldı.

Trabzonspor:Uğurcan Çakır, Marc Bartra, Hüseyin Türkmen, Eren Elmalı, Stefano Denswil, Anastasios Bakasetas, Marek Hamsik, Jean-Philippe Gbamin, Enis Bardhi, Umut Bozok, Jorge Djaniny    

Yedekler:Muhammet Taha Tepe, Hakan Aydın, Vitor Hugo, Stryger Larsen, Manolis Siopis, Abdülkadir Ömür, Naci Ünüvar, Yusuf Erdoğan, Doğucan Haspolat, Yusuf Yazıcı, Mountassir Lahtimi, Trezeguet  

Teknik Direktör:Abdullah Avcı

Monaco:Alexander Nübel, Benoit Badiashile, Axel Disasi, Caio Henrique, Malang Sarr, Mohamed Camara, Aleksandr Golovin, Youssouf Fofana, Krepin Diatta, Wissam Ben Yedder, Breel Embolo, Vanderson    

Yedekler:Thomas Didillon, Guillermo Maripan, Ismail Jakobs, Malang Sarr, Jean Lucas, Eliot Matazo, Maghnes Akliouche, Soungoutou Magassa, Myron Boadu, Takumi Minamino, Kevin Volland    

Teknik Direktör:Philippe Clement

   

Son Güncelleme: 14.10.2022 00:14
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