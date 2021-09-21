F.Karagümrük 0 - Antalyaspor 0

Süper Lig 6. haftasında Fatih Karagümrük evinde Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.28. dakikada Antalyaspor'da Haji Wright sarı kart gördü.40. dakikada Fatih karagümrük'ten Adnan Uğur sarı kart gördü.44. dakikada Fatih Karagümrük'te Jimmy Durmaz sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

Karşılaşmanın ikinci yarısına ev sahibi ekip Fatih Karagümrük'te Medhi Benatia yerini Burak Bekaroğlu'na bırakırken, Antalyaspor'da Deni Milosevic yerini Fredy'e bıraktı.48. dakikada Antalyaspor'da Enzo Crivelli sarı kart gördü.64. dakikada Fatih Karagümrük'te iki oyuncu birden değişti.Adnan Uğur ve Kerim Frei oyundan çıkarken, Erhun Öztümer ve Yann Karamoh oyuna dahil oldular.66. dakikada Antalyaspor'da Enzo Crivelli oyundan çıkarken, Gökdeniz Bayrakdar oyuna dahil oldu.75. dakikada Fatih Karagümrük'te Andrea Bertolacci yerini Vato Arveladze'ye bıraktı.76. dakikada Antalyaspor'da iki oyuncu değişikliği birden oldu.Nuri Şahin ve Amilton yerini Bünyamin Balcı ve Paul Mukairu'ye bıraktı.80. dakikada Fatih Karagümrük golcüsü Pesic'le şansını denedi ancak Sırp futbolcunun şutu dışarı gitti.85. dakikada Fatih karagümrük'te Vato Arveladze sarı kart gördü.87.dakikada Fatih Karagümrük'te Ahmed Mus yerini Emre Mor'a bıraktı.Aynı dakikada Fatih karagümrük'te Jure Balkovec sarı kart gördü.90. dakikada Antalspor'da Andrea Poli oyundan çıkarken, Naldo oyuna dahil oldu.Karşılaşamanın ikinci yarısından da gol sesi çıkmadı ve her iki takımda puanları paylaştı.

Bu sonuçla Fatih Karagümrük puanını 11 yaparkeni Antalyaspor 5 puana yüksledi.

Kadrolar;

Fatih Karagümrük:Emiliano Viviano, Medhi Benatia, Jure Balkovec, Ervin Zukanovic, Caner Erkin, Jimmy Durmaz, Kerim Frei, Adnan Uğur, Andrea Bertolacci, Ahmed Musa, Aleksandar Pesic

David Sassarini

Antalyaspor.Ruud Boffin, Sherel Floranus, Güray Vural, Fedor Kudryashov, Veysel Sarı, Nuri Şahin, Deni Milosevic, Andrea Poli, Amilton, Haji Wright, Enzo Crivelli

Teknik Direktör:Ersun Yanal

Fatih Karagümrük ve Antalyaspor'un 7. hafta maç programı;

25.09.2021 Cumartesi saat 13.30; DG Sivasspor - Fatih Karagümrük

25.09.2021 Cumartesi saat 16.00;Antalyaspor - Yeni Malatyaspor