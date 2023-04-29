F.Karagümrük 0 - Antalyaspor 1

Spor Toto Süper Lig 32. Hafta maçında Fatih Karagümrük evinde Antalyaspor’a 1-0 yenildi.Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Halil Umut Peker, Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy hakem üçlüsü yönetti.Karşılaşmanın 21.dakikasında Antalyaspor Doğukan Sinik ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı Antalyaspor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı;

Karşılaşmanın ikinci yarısında 59.dakikada F.Karagümrük’te Andreas Bertolacci sarı kart gördü.68.dakikada F.Karagümrük’te Andreas Bertolacci ve Saba Lobjanidze oyundan çıktılar.Yerine Adem Lajic ve Ebrima Colley oyuna girdiler.

71.dakikada Antalyaspor’da Doğukan Sinik yerini Alassane ndao’ya bıraktı.78.dakikada Antalyaspor’da Cemali Sertel ve Erdal Rakip oyundan çıktılar.Yerine Sherel Floranus ve Ufuk Akyol oyuna girdiler.81.dakikada F.Karagümrük'te Fabio Borini ve Otabek Shukurov oyundan çıktılar.Yerine Sofiane Feghouli ve Colin Kazım Richards oyuna girdiler.

84.dakikada Antalyaspor'da Fredy ve Haji Wright oyundan çıktılar.Yerine Emrecan Uzunhan ve Bertuğ Özgür Yıldırım oyuna girdiler.89.dakikada F.Karagümrük'te Davide Biraschi yerini Burak Kapacak'a bıraktı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fatih Karagümrük evinde Antalyaspor’a 1-0 yenildi.Bu sonuçla Antalyaspor puanını 36 yaparken, Fatih Karagümrük 41 puanda kaldı.

Süper Lİg 33.Hafta Maç Programı;

Tablo:TFF