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F.Karagümrük 0 - Beşiktaş 1

Süper Lig 22. hafta maçında Fatih Karagümrük evinde Beşiktaş'a 1-0 yenildi.

18 Ocak 2022 Salı 21:58
F.Karagümrük 0 - Beşiktaş 1

F.Karagümrük 0 - Beşiktaş 1

    Süper Lig 22. hafta maçında Fatih Karagümrük evinde Beşiktaş'a 1-0 yenildi.Karşılaşmada 38. dakikada Beşiktaş penaltıdan Michy Batshuayi'nin golü ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 galibiyeti ile tamamlandı.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 73. dakikada Beşiktaş'ta Michy Batshuayi sarı kart gördü.77. dakikada Fatih Karagümrük'te Salih Dursun sarı kart gördü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.Bu sonuçla Beşiktaş deplasmanda 8 maç sonra galip geldi.

Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun, Burak Bekaroğlu, Caner Erkin, Balkovec, Adnan Uğur, Jimmy Durmaz, Bistrovic, Emre Mor, Karamoh, Borini

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Vida, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Pjanic, Oğuzhan, Larin, Batshuayi

Süper Lig 22. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig 23. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF

Son Güncelleme: 18.01.2022 22:14
Anahtar Kelimeler:
F.KaragümrükBeşiktaş
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