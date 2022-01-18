F.Karagümrük 0 - Beşiktaş 1
Süper Lig 22. hafta maçında Fatih Karagümrük evinde Beşiktaş'a 1-0 yenildi.Karşılaşmada 38. dakikada Beşiktaş penaltıdan Michy Batshuayi'nin golü ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 galibiyeti ile tamamlandı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında 73. dakikada Beşiktaş'ta Michy Batshuayi sarı kart gördü.77. dakikada Fatih Karagümrük'te Salih Dursun sarı kart gördü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.Bu sonuçla Beşiktaş deplasmanda 8 maç sonra galip geldi.
Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun, Burak Bekaroğlu, Caner Erkin, Balkovec, Adnan Uğur, Jimmy Durmaz, Bistrovic, Emre Mor, Karamoh, Borini
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Vida, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Pjanic, Oğuzhan, Larin, Batshuayi
Süper Lig 23. Hafta Maç Programı;
Tablolar:TFF