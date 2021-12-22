F.Karagümrük 1- Fenerbahçe 1

Süper Lig 18. hafta maçında Fenerbahçe 9 kişi kalan rakibi Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalarak lig yarışından uzaklaştı..Karşılaşmanın 31. dakikasında Fatih Karagümrük, Aleksandar Pesic ile 1-0 öne geçti.37. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı.Fatih Karagümrük'te aynı dakika içersinde Burak Bekaroğlu ve Caner Erkin kırmızı kartla oyun dışında kaldılar.Mesut Özil penaltıdan attığı golle skoru 1-1 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 67. dakikada Fatih Karagümrük'te Adnan Uğur sarı kart gördü.72. dakikada Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci sarı kart grödü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve fenerbahçe karşılaşmanın uzun bir bölümünü 9 kişi oynayan Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.

Fatih Karagümrük : Viviano, Zukanovic, Burak, Caner, Hedenstad, Biglia, Adnan Uğur, Ahmed Musa, Karamoh, Bertolacci, Pesic

Fenerbahçe: Berke, Nazım, Kim, Szalai, Novak, Sosa, Mert Hakan, Pelkas, İrfan Can, Mesut, Valencia

Süper Lig 18. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig 18. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 19. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF