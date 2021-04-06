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F.Karagümrük 1- Hatayspor 0

Süper Lig'in 33. haftasında Fatih Karagümrük, Hatayspor'u 1-0 yendi.

06 Nisan 2021 Salı 18:05
F.Karagümrük 1- Hatayspor 0

F.Karagümrük 1- Hatayspor 0

   Süper Lig'in 33. haftasında Fatih Karagümrük, Hatayspor'u 1-0 yendi.Karşılaşmada 18. dakikada Mevlüt Erdinç gol vuruşundan yararlanamadı.45+1'de Karagümrük, Jimmy Durmaz ile 1-0 öne geçti ancak gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi. 

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 63.dakikada Hatayspor, Diouf ile gole yaklaştı.Ancak bu fırsattan yararlamadılar.70. dakikada Fatih Karagümrük, Artur Sobiech'nin attığı golle 1-0 öne geçti.Maçın geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Fatih Karagümrük, sahasında Hatayspor karşısında 1-0'lık bir galibiyet aldı.

   Bu sonucun ardından Fatih karagümrük puanını 48 yaparken, Hatayspor 49 puanda kaldı.34. hafta maçında Fatih Karagümrük deplasmanda Galatasaray ile oynarken,Hatayspor evinde Göztepe ile oynayacak.

Anahtar Kelimeler:
Fatih KaragümrükHatayspor
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