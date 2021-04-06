F.Karagümrük 1- Hatayspor 0
Karşılaşmanın ikinci yarısında 63.dakikada Hatayspor, Diouf ile gole yaklaştı.Ancak bu fırsattan yararlamadılar.70. dakikada Fatih Karagümrük, Artur Sobiech'nin attığı golle 1-0 öne geçti.Maçın geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Fatih Karagümrük, sahasında Hatayspor karşısında 1-0'lık bir galibiyet aldı.
Bu sonucun ardından Fatih karagümrük puanını 48 yaparken, Hatayspor 49 puanda kaldı.34. hafta maçında Fatih Karagümrük deplasmanda Galatasaray ile oynarken,Hatayspor evinde Göztepe ile oynayacak.