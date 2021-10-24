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F.Karagümrük 1- Hatayspor 1

  Süper Lig 10. hafta maçında Fatih Karagümrük evinde Hatayspor'la 1-1 berabere kaldı.

24 Ekim 2021 Pazar 15:21
F.Karagümrük 1- Hatayspor 1

F.Karagümrük 1- Hatayspor 1

    Süper Lig 10. hafta maçında Fatih Karagümrük evinde Hatayspor'la 1-1 berabere kaldı.Son derece hareketli geçen karşılaşmada 29. dakikada Hatayspor'da Kamil Ahmet Çörekçi sarı kart gördü. 30. dakikada Hatayspor, Ayoub El Kaabi ile 1-0 öne geçti.35. dakikada F.Karagümrük'te Vegar Hedenstad sarı kart gördü.36. dakikada Fatih Karagümrük,  Aleksandar Pesic ile skoru 1-1 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sonuçlandı.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 59. dakikada Fatih karagümrük'te Jure Balkovec sarı kart gördü.87. dakikada Fatih karagümrük'te Emre Mor sarı kart grödü.88. dakikada Fatih karagümrük'te Vegar Hedenstad kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.90. dakikada Fatih karagümrük'ten Tunay Torun, Hatayspor'da Mehdi Boudjemaa ve Ruben Ribeiro sarı kart grödü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve F.Karagümrük, Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.

    Bu sonuçla Fatih karagümrük puanını 18 yaparak 4. sırda yer alırken, Hatayspor 20 puanla 2. sırada yer aldı.Süper Lig 11. hafta maçlarında Fatih Karagümrük, 31.10.2021 Pazar günü saat 13.30'da deplasmanda Yukatel Kayserispor ile oynarken, Hatayspor, 30.10.2021 Cumartesi saat 16.00'da evinde Beşiktaş ile oynayacak.

Süper Lig 10. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig 10. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 11. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF

Anahtar Kelimeler:
HataysporFatih Karagümrük
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