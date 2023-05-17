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F.Karagümrük 2 - A.Demirspor 3

Spor Toto Süper Lig 34.hafta maçında Fatih Karagümrük evinde Adana Demirspor’a 3-2 yenildi.

17 Mayıs 2023 Çarşamba 22:04
F.Karagümrük 2 - A.Demirspor 3

F.Karagümrük 2 - A.Demirspor 3

   Spor Toto Süper Lig 34.hafta maçında Fatih Karagümrük evinde Adana Demirspor’a 3-2 yenildi.Vodafone Park Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Kadir Sağlam, Serkan Olguncan ve Ogün Kamacı hakem üçlüsü yönetti.Karşılaşmanın 1.dakikasında A.Demirspor’da Gökhan İnler sarı kart gördü.21.dakikada F.Karagümrük’te Otabek Shukurov sarı kart gördü.34.dakikada F.karagümrük’te Rayyan Baniya sarı kart gördü.44.dakikada F.Karagümrük, Ertaç Özbir’in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı F.Karagümrük’ün 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci Yarı;

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 51.dakikada A.Demirspor Cherif Ndiaye ile skoru 1-1 yaptı.61.dakikada A.Demirspor’da Yusuf Sarı sarı kart gördü.65.dakikada F.Karagümrük’te Ibrahim Dresevic sarı kart gördü.70.dakikada A.Demirspor’da Gökhan İnler ve Babajide Akintola oyundan çıktılar.Yerine emre Akbaba ve Henry Onyekuru oyuna girdiler.

   72.dakikada F.Karagümrük’te Saba Lobjanidze ve Otabek Shukurıv oyundan çıktılar.Yerine Ebrima Colley ve Lawrence oyuna girdiler.76.dakikada A.demirspor Henry Onyekuru ile 2-1 öne geçti.78.dakikada A.Demirspor’da Jonas Svensson yerini İsmail Çokçalış’a bıraktı.

   80.dakikada F.Karagümrük Mbaye Diagne ile skoru 2-2 yaptı.81.dakikada F.Karagümrük’te Sofiane Feghouli yerini Adem Ljajic’e bıraktı.84.dakikada A.Demirspor Ibrahim Fresevic ile 3-2 öne geçti.86.dakikada F.Karagümrük’te Fabio Borini yerini Kerim Frei’ye bıraktı.90+5.dakikada F.Karagümrük'te Magomed Ozdoev sarı kart gördü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fatih Karagümrük evinde Adana Demirspor’a 3-2 yenildi.Bu sonuçla Adana Demirspor puanını 63 yaparken, Fatih Karagümrük 44 puanda kaldı.

Süper Lig 35.Hafta Maç Programı;

Tablo:TFF

Anahtar Kelimeler:
Fatih KaragümrükAdana Demirspor
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