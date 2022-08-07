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F.Karagümrük 2 - Alanyaspor 4

Spor Toto Süper Lig maçında Fatih Karagümrük evinde Alanyaspor’a 4-2 yenildi

07 Ağustos 2022 Pazar 20:57
F.Karagümrük 2 - Alanyaspor 4

F.Karagümrük 2 - Alanyaspor 4

   Spor Toto Süper Lig maçında Fatih Karagümrük evinde Alanyaspor’a 4-2 yenildi.Karşılaşmanın 15. Dakikasında Alanyaspor’da Furkan Bayır sarı kart gördü.19. dakikada Alanyaspor Wilson Eduardo ile 1-0 öne geçti.28. dakikada Alanyaspor Efkan Bekiroğlu ile skoru 2-0 yaptı.36. dakikada Fatih Karagümrük’te Otabek Shukurov sarı kart gördü.45. dakikada Alanyaspor’da Daniel Candelas sarı kart gördü.karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor’un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 46. Dakikada Alanyaspor’da Daniel Candelas sarı kart gördü.54. dakikada Fatih Karagümrük’te Fabio Borini sarı kart gördü.56. dakikada Fatih Karagümrük iki dakika önce sarı kart gören oyuncusu Fabio Borini skoru 2-1 yaptı.59. dakikada Alanyaspor’da Efecan Karaca ve Yusuf Özdemir yerini Tayfur Bingöl ve Oğuz Aydın'a bıraktı.69. dakikada Alanyaspor’da Umut Güneş yerini Oussame Targjaline’ye bıraktı.70. dakikada Fatih Karagümrük’te Fabio Borini ve Matteo Ricci oyundan çıktılar.Yerine Ahmet Musa ve Jimmy Durmaz oyuna girdi.

   70. dakikada Alanyaspor Wilson Eduardo ile skoru 3-1 yaptı.72. dakikada Fatih Karagümrük Davide Biraschi ile skoru 3-2 yaptı.76. dakikada Alanyaspor’da Tayfur Bingöl sarı kart gördü.80. dakikada Fatih Karagümrük’te Emir Tintiş ve Mbaye Diagne oyundan çıktılar.Yerine Salih Dursun ve Colin Kazım Richard oyuna girdiler.81. dakikada Alanyaspor’da Daniel Candelas ve Wilson Eduardo oyundan çıktı.Yerine Zinedine Ferhat ve Erencan Yardımcı oyuna girdi.87. dakikada Fatih Karagümrük’te Otabek Shukurov yerini Kerim Frei’ye bıraktı.90+4. dakikada Alanyaspor Erencan Yardımcı'nın golüyle skoru 4-2 yaptı.Karşılaşmadan Alanyaspor 4-2 galip ayrıldı.

Karagümrük: Emilliano Viviano, Emir Tintiş, DavidevBiraschi, Burak Bekaroğlu, Caner Erkin, Levent Mercan,Matteo Ricci, Magomed Ozdoev, Otabek Shukurov, Fabio Borini, Mbaye Diagne

Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Yusuf Özdemir, Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Jure Balkovec, Umut Güneş,Leroy Fer, Efkan Bekiroğlu, Efecan Karaca, Daniel Candeias, Wilson Eduardo

Anahtar Kelimeler:
Fatih KaragümrükAlanyaspor
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