F.Karagümrük 2 - Alanyaspor 4
Spor Toto Süper Lig maçında Fatih Karagümrük evinde Alanyaspor’a 4-2 yenildi.Karşılaşmanın 15. Dakikasında Alanyaspor’da Furkan Bayır sarı kart gördü.19. dakikada Alanyaspor Wilson Eduardo ile 1-0 öne geçti.28. dakikada Alanyaspor Efkan Bekiroğlu ile skoru 2-0 yaptı.36. dakikada Fatih Karagümrük’te Otabek Shukurov sarı kart gördü.45. dakikada Alanyaspor’da Daniel Candelas sarı kart gördü.karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor’un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
70. dakikada Alanyaspor Wilson Eduardo ile skoru 3-1 yaptı.72. dakikada Fatih Karagümrük Davide Biraschi ile skoru 3-2 yaptı.76. dakikada Alanyaspor’da Tayfur Bingöl sarı kart gördü.80. dakikada Fatih Karagümrük’te Emir Tintiş ve Mbaye Diagne oyundan çıktılar.Yerine Salih Dursun ve Colin Kazım Richard oyuna girdiler.81. dakikada Alanyaspor’da Daniel Candelas ve Wilson Eduardo oyundan çıktı.Yerine Zinedine Ferhat ve Erencan Yardımcı oyuna girdi.87. dakikada Fatih Karagümrük’te Otabek Shukurov yerini Kerim Frei’ye bıraktı.90+4. dakikada Alanyaspor Erencan Yardımcı'nın golüyle skoru 4-2 yaptı.Karşılaşmadan Alanyaspor 4-2 galip ayrıldı.