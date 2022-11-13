F.Karagümrük 3 - Gaziantep FK 3

Spor Toto Süper Lig 14. Hafta maçında Fatih Karagümrük evinde Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldı.Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oyanan karşılaşmayı hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetti.Karşılaşmanın 13. Dakikasında Gaziantep FK Ertuğrul Ersoy ile 1-0 öne geçti.20. dakikada Gaziantep FK Joao Figuerido ile skoru 2-0 yaptı.25. dakikada Gaziantep FK’de Marko Jevtovic sarı kart gördü.32. dakikada Fatih Karagümrük Rayyan Baniya ile skoru 2-1 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı Gaziantep FK’nün 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısında 46. Dakikada Gaziantep FK’de Ertuğrul Ersoy sarı kart gördü.53. dakikada Fatih Karagümrük Rayyan Baniya ile skoru 2-2 yaptı.61. dakikada Gaziantep FK’de Angelo Sagal oyundan çıktı.Abdülkadir Parmak oyuna girdi.62. dakikada Gaziantep FK’de Alexander Merkel sarı kart gördü.63. dakikada Fatih Karagümrük’de Salih Dursun sarı kart gördü.65. dakikada Gaziantep FK Alexander Merkel ile skoru 3-2 yaptı.66. dakikada Fatih Karagümrük’te Ebruma Colley yerini Mbaye Diagne’ye bıraktı.

Karşılaşmanın 69. Dakikasında Fatih Karagümrük Jean Kouassi ile skoru 3-3 yaptı.75. dakikada Fatih Karagümrük’te Lawrence ve Jean Kouassi oyundan çıktılar.yerine Adnan Uğur ve Burak Kapacak oyuna girdiler.82. dakikada Gaziantep FK’de Joao Figuiredo ve Arda Kızıldağ oyundan çıktılar.yerine Mustafa Eskihellaç ve Papy Dijiloboji oyuna girdiler.86. dakikada Fatih Karagümrük’te Jimmy Durmaz oyundan çıktı.Yerine Colin Kazım oyuna girdi.90+5. dakikada Gaziantep FK'de Alexandru Maxim oyundan çıktı.Yerine Tomas Pekhart oyuna girdi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fatih Karagümrük evinde Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldı.Bu sonuçla Fatih Karagümrük puanını 13 yaparken Gaziantep FK 16 puan oldu.

Fatih Karagümrük:Emiliano Viviano, Davide Biraschi, Ibrahim Dresevic, Salih Dursun, Rayyan Baniya, Ebrima Colley, Jimmy Durmaz, Lawrence, Magomed Ozdoev, Fabio Borini, Jean Kouassi

Teknik Diretör:Andrea Pirlo

Gaziantep FK:Günay Güvenç, Arda Kızıldağ, Alin Tosca, Ertuğrul Ersoy, Stelios Kitsiou, Marko Jevtovic, Matej Hanousek, Angelo Sagal, Alexandru Maxim, Alexander Merkel, Joao Figueiredo

Teknik Diretör:Erol Bulut