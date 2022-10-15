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F.Karagümrük 3 - Hatayspor 0

Spor Toto Süper Lig 10. hafta maçında Fatih Karagümrük evinde Hatayspor'u 2-0 yendi.

15 Ekim 2022 Cumartesi 16:25
F.Karagümrük 3 - Hatayspor 0

F.Karagümrük 3 - Hatayspor 0

   Spor Toto Süper Lig 10. hafta maçında Fatih Karagümrük evinde Hatayspor'u 3-0 yendi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oyanan karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetti.Karşılaşmanın 11. Dakikasında F.Karagümrük’te Jimmy Durmaz sarı kart gördü.21. dakikada Hatayspor’da Burak Öksüz sarı kart gördü.26. dakikada Hatayspor Rayane Aabid ile golü buldu.Ancak VAR kararı sonrası gol iptal edildi. 36. dakikada F.Karagümrük Steven Caulker ile 1-0 öne geçti.38. dakikada F.Karagümrük’te Lawrence sarı kart gördü.45. dakikada F.Karagümrük Fabio Borini ile skoru 2-0 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı F.Karagümrük’ün 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı

   Karşılaşmanın ikinci yarısında Hatayspor’da Mehdi Boudjemaa ve Kaan Kanka yerini Dylan Saint-Louıs ve Sam Adekugbe’ye bıraktı.63. dakikada hatayspor’da Saba Lobjanidze ve Bertuğ Özgür Yıldırım oyundan çıktılar.Yerine Christian Atsu ve Ze Luis oyuna girdi.75. dakikada F.Karagümrük’te Kerim Frei ve Lawrence oyundan çıktı.Yerine Adnan Uğur ve Mbaye Diagne oyuna girdi. 

   76. Dakikada Hatayspor Rayane Aabid ile skoru 2-1 yaptı.Ancak bu gol VAR kararı ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.81 dakikada F.Karagümrük'te Davide Biraschi, Hatayspor'dan Onur Ergün sarı kart gördü.85. dakikada Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel hakeme itirazdan sarı kart gördü.88. dakikada Hatayspor'da Rayane Aabid yerini Kevin Varga'ya bıraktı.90+1. dakikada F.Karagümrük'te Jimmy Durmaz yerini Salih Dursun'a bıraktı.90+2. dakikada F.Karagümrük'te Fabio Borini yerini Levent Mercan'a bıraktı.90+4. dakikada F.Karagümrük penaltı kazandı.Kazanılan penaltı atışını Mbaye Diagne kullandı ve F.Karagümrük skoru 3-0 yaptı.

   Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fatih Karagümrük evinde Hatayspor’u 3-0 yendi.Bu sonuçla Fatih Karagümrük puanını 9 yaparken, Hatayspor 7 puanda kaldı.

Fatih Karagümrük:Emiliano Viviano, Davide Biraschi, Ibrahim Dresevic, Steven Caulker, Caner Erkin, Kerim Frei, Jimmy Durmaz, Lawrence, Magomed Ozdoev, Fabio Borini, Jean Kouassi 

Teknik Direktör:Andrea Pirlo

Hatayspor:Erce Kardeşler, Ognjen Vranjes, Kamil Ahmet Çörekçi, Kaan Kanak, Burak Öksüz, Onur Ergün, Mehdi Boudjemaa, Rayane Aabid, Saba Lobjanidze, Ayoub El Kaabi, Bertuğ Özgür Yıldırım   

Teknik Direktör.Volkan Demirel

Süper Lig 11. Hafta Maç Programı:

Sğper Lig 10. Hafta Maç Sonuçları;

Süper Lig 10. Hafta Puan Durumu;

Tablolar.TFF

  

Son Güncelleme: 15.10.2022 16:52
Anahtar Kelimeler:
Fatih KaragümrükHatayspor
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