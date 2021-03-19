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F.Karagümrük 3- HK Kayserispor 0

Süper Lig'in 31. haftası, Fatih Karagümrük evinde Hes Kablo Kayserispor 3-0 yendi.

19 Mart 2021 Cuma 18:46
F.Karagümrük 3- HK Kayserispor 0

F.Karagümrük 3- HK Kayserispor 0

   Süper Lig'in 31. haftası, Fatih Karagümrük evinde Hes Kablo Kayserispor 3-0 yendi.Karşılaşmada Fatih Karagümrük, 33. dakikada 1-0 öne geçti.Jimmy Durmaz attığı golle Fatih karagümrük'ü 1-0 öne geçirdi.İlk yarı, Fatih Karagümrük'ün 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 58. dakikada Lucas Castro, Fatih Karagümrük'ü 2-0 öne geçirdi.86. dakika Fatih Karagümrük, Sobiech ile 3-0 öne geçti.Maçta başka gol sesi çıkmadı. Bu sonuçla birlikte 3 maç sonra galibiyete ulaşan Fatih Karagümrük, puanını 44'e çıkardı. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Hes Kablo Kayserispor ise haftayı 31 puanla kapattı.

Fatih Karagümrük:Viviano, Hedenstad, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Salibur, Castro, Jimmy Durmaz, Borini  

HK Kayserispor:Doğan Alemdar, Ramazan Civelek, Sapunaru, Kolovetsios, Aziz Eraltay, Attamah, Muhar, Avramovski, Lennon, Pedro Henrique, İlhan Parlak  

Anahtar Kelimeler:
Fatih KaragümrükHes Kablo Kayserispor
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