F.Karagümrük 4- A.Demirspor 0

Süper Lig'in 4. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Adana Demirspor'u 4-0 yendi.Karşılaşmanın 4. dakikasında VavaCars ile Fatih Karagümrük 1-0 öne geçti.21. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük farkı 2’ye çıkardı.Karşılaşmanın ilk yarısı Fatih Karagümrük,'ün 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 58. dakikada Fatih Karagümrük, Andrea Bertolacci, ile skoru 3-o yaptı. 79. dakikada Fatih Karagümrük'ün yeni transferi Yann Karamoh, ile durumu 4-0. Kalan bölümde başka gol olmadı ve Fatih Karagümrük, rakibi Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti.

Bu sonuçla Fatih karagümrük puanını 7 yaparken, Adana Demirspor 2 puanda kaldı.

Fatih Karagümrük: Emiliano Viviano, Derrick Luckassen, Vegar Hedenstad, Ervin Zukanovic, Caner Erkin, Lucas Biglia, Erhun Öztümer, Kerim Frei, Tunay Torun, Andrea Bertolacci, Aleksandar Pesic

Yavuz Aygün, Serhat Ahmetoğlu, Jure Balkovec, Salih Dursun, Burak Bekaroğlu, Efe Tatlı, Levent Mercan, Samed Onur, Ahmed Musa, Yann Karamoh

Teknik Direktör:David Sassarini

Adana Demirspor: Arijanet Muric, Tayyip Talha Sanuç, Semih Güler, Kaan Kanak, Jonas Svensson, Younes Belhanda, Lucas Castro, Matias Vargas, Benjamin Stambouli, Britt Assombalonga, Mario Balotelli

Yedekler:Ferhat Kaplan, Tarık Çamdal, Simon Deli, Joher Rassoul, Sinan Kurt, İzzet Çelik, Metehan Mimaroğlu, Gökhan İnler, Okwuchukwu Ezeh, Yunus Akgün

Teknik Direktör:Vincenzo Montella