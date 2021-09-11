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F.Karagümrük 4- A.Demirspor 0

 Süper Lig'in 4. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Adana Demirspor'u 4-0 yendi.

11 Eylül 2021 Cumartesi 18:41
F.Karagümrük 4- A.Demirspor 0

F.Karagümrük 4- A.Demirspor 0

   Süper Lig'in 4. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Adana Demirspor'u 4-0 yendi.Karşılaşmanın 4. dakikasında VavaCars ile Fatih Karagümrük 1-0 öne geçti.21. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük farkı 2’ye çıkardı.Karşılaşmanın ilk yarısı Fatih Karagümrük,'ün 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 58. dakikada Fatih Karagümrük, Andrea Bertolacci, ile skoru 3-o yaptı. 79. dakikada Fatih Karagümrük'ün yeni transferi Yann Karamoh, ile durumu 4-0. Kalan bölümde başka gol olmadı ve Fatih Karagümrük, rakibi Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti. 

   Bu sonuçla Fatih karagümrük puanını 7 yaparken, Adana Demirspor 2 puanda kaldı.

 Fatih Karagümrük: Emiliano Viviano, Derrick Luckassen, Vegar Hedenstad, Ervin Zukanovic, Caner Erkin, Lucas Biglia, Erhun Öztümer, Kerim Frei, Tunay Torun, Andrea Bertolacci, Aleksandar Pesic    

Yedekler:Yavuz Aygün, Serhat Ahmetoğlu, Jure Balkovec, Salih Dursun, Burak Bekaroğlu, Efe Tatlı, Levent Mercan, Samed Onur, Ahmed Musa, Yann Karamoh 

Teknik Direktör:David Sassarini

Adana Demirspor: Arijanet Muric, Tayyip Talha Sanuç, Semih Güler, Kaan Kanak, Jonas Svensson, Younes Belhanda, Lucas Castro, Matias Vargas, Benjamin Stambouli, Britt Assombalonga, Mario Balotelli   

Yedekler:Ferhat Kaplan, Tarık Çamdal, Simon Deli, Joher Rassoul, Sinan Kurt, İzzet Çelik, Metehan Mimaroğlu, Gökhan İnler, Okwuchukwu Ezeh, Yunus Akgün 

Teknik Direktör:Vincenzo Montella

Anahtar Kelimeler:
Fatih KaragümrükAdana Demirspor
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