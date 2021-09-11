F.Karagümrük 4- A.Demirspor 0
Süper Lig'in 4. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Adana Demirspor'u 4-0 yendi.Karşılaşmanın 4. dakikasında VavaCars ile Fatih Karagümrük 1-0 öne geçti.21. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük farkı 2’ye çıkardı.Karşılaşmanın ilk yarısı Fatih Karagümrük,'ün 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında 58. dakikada Fatih Karagümrük, Andrea Bertolacci, ile skoru 3-o yaptı. 79. dakikada Fatih Karagümrük'ün yeni transferi Yann Karamoh, ile durumu 4-0. Kalan bölümde başka gol olmadı ve Fatih Karagümrük, rakibi Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti.
Bu sonuçla Fatih karagümrük puanını 7 yaparken, Adana Demirspor 2 puanda kaldı.
Fatih Karagümrük: Emiliano Viviano, Derrick Luckassen, Vegar Hedenstad, Ervin Zukanovic, Caner Erkin, Lucas Biglia, Erhun Öztümer, Kerim Frei, Tunay Torun, Andrea Bertolacci, Aleksandar Pesic
Teknik Direktör:David Sassarini
Adana Demirspor: Arijanet Muric, Tayyip Talha Sanuç, Semih Güler, Kaan Kanak, Jonas Svensson, Younes Belhanda, Lucas Castro, Matias Vargas, Benjamin Stambouli, Britt Assombalonga, Mario Balotelli
Yedekler:Ferhat Kaplan, Tarık Çamdal, Simon Deli, Joher Rassoul, Sinan Kurt, İzzet Çelik, Metehan Mimaroğlu, Gökhan İnler, Okwuchukwu Ezeh, Yunus Akgün
Teknik Direktör:Vincenzo Montella