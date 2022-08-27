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F.Karagümrük 4 - MKE Ankaragücü 1

Spor Toto Süper Lig 4. Hafta maçında Fatih Karagümrük evinde MKE Ankaragücü'nü 4-1 yendi.

27 Ağustos 2022 Cumartesi 20:52
F.Karagümrük 4 - MKE Ankaragücü 1

F.Karagümrük 4 - MKE Ankaragücü 1

  Spor Toto Süper Lig 4. Hafta maçında Fatih Karagümrük evinde MKE Ankaragücü'nü 4-1 yendi.Karşılaşmayı Çağdaş Altay, Deniz Caner Özaral ve Mehmet Emin Tuğral üçlüsü yönetti. F.Karagümrük karşılaşmanın 2. dakikasında Salih Dursun ile 1-0 öne geçti.F.Karagümrük 9. dakikada Fabio Borini ile skoru 2-0 yaptı.MKE Ankaragücü’nde Pedro Rodrigues 45. dakikada sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı F.Karagümrük’ün 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında MKE Ankaragücü 3 oyuncu değişikliği ile oyuna başladı.Ghayas Zahid, Pedro Rodrigues ve Pedro Moreira oyundan çıktı.Yerine Anastasios Chatzigovannis, Abdullah Durak ve Lamine Diack oyuna girdi.48. dakikada F.Karagümrük Fabio Borini ile skoru 3-0 yaptı.

   Karşılaşmanın 53. dakikasında MKE Ankaragücü Rayyan Baniye ile durumu 3-1 yaptı.61. dakikada MKE Ankaragücü’nde Oğuz Ceylan sarı kart gördü.64. dakikada MKE Ankaragücü’nde Jese oyundan çıkarken yerine Ali Kaan Güneren oyuna girdi.

   67. Dakikada F.Karagümrük’ta Ebrima Colley ve Fabio Borini oyundan çıktı.Yerine Ahmed Musa ve Kerim Frei oyuna girdiler.74. dakikada MKE Ankaragücü’nde Giorgi Beride yerini Eren Derdiyok’a bıraktı.81. dakikada F.Karagümrük’te Salih Dursun, Jimmy Durmaz oyundan çıktılar.Yerine Efecan Mızrakçı ve Levent Mercan oyuna girdiler.82. dakikada MKE Ankaragücü’nde Sinan Osmanoğlu sarı kart gördü.83. dakikada F.Karagümrük Mbaye Diagne ile 4-1 öne geçti.85. dakikada F.Karagümrük’te Mbaye Diagle oyundan çıkarken yerine Colin Kazım oyuna girdi.Uzatma dakikalarında F.Karagümrük'te Ahmed Musa ve Otabek Shukurov sarı kart gördü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve F.Karagümrük evinde MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek puanını 3'e çıkarttı.MKE Ankaragücü ise 1 puanda kaldı.

   

Fatih Karagümrük:Emiliano Viviano, Ibrahim Dresevic, Salih Dursun, Caner Erki, Rayyan Baniya, Ebrima Colley, Jimmy Durmaz, Magomed Ozdoev, Mbaye Diagne, Fabio Borini, Otabek Shukurov    

MKE Ankaragücü:Bahadır Güngördü, Marlon, Nihad Mujakic, Pedro Rodrigues, Oğuz Ceylan, Sinan Osmanoğlu, Pedro Moreira, Ghayas Zahid, Jese, Federico Macheda, Giorgi Beridze    

Anahtar Kelimeler:
Fatih KaragümrükMKE Ankaragücü
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