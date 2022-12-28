F.Karagümrük 4 - Trabzonspor 1

Spor Toto Süper Lig 16. Hafta maçında Fatih Karagümrük evinde Trabzonspor’u 4-1 yendi.Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı, Ümit Öztürk, Serkan Ok ve Samet Çiçek hakem üçlüsü yönetti.

Karşılaşmanın 6. Dakikasında F.Karagümrük Magomed Ozdoev ile 1-0 öne geçti.20. dakikada Trabzonspor Marc artar ile skoru 1-1 yaptı.34. dakikada Fatih Karagümrük, Fabio Borini ile skoru 2-1 yaptı.43. dakikada Fatih Karagümrük’te Ebrima Colley sarı kart gördü.45. dakikada Trabzonspor’da Marc Bartra kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Karşılaşmanın ilk yarısı Fatih karagümrük’ün 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısında Trabzonspor’da Hüseyin Türkmen, Manolis Siopis ve Edin Visca oyundan çıktılar.Yerine Stryger Larsen, Jean-Philippe Gbamin ve Jorge Djaniny oyuna girdiler.56. dakikada Fatih Karagümrük’te Ebrima Colley kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

62. Dakikada Trabzonspor’da Trezeguet oyundan çıktı.Yerine Marek Hamsik oyuna girdi.62. dakikada Fatih Karagümrük’te Magomed Ozdoev sarı kart gördü.67. dakikada Fatih Karagümrük, Matteo Ricci ile skoru 3-1 yaptı.

70. Dakikada Fatih Karagümrük’te Otabek Shukurov oyundan çıktı.yerine Jean Kouassi oyuna girdi.77. dakikada Fatih Karagümrük’te Mbaye Diagne sarı kart gördü.78. dakikada Fatih Karagümrük’te Mbye Diagne ve Fabio Borini oyundan çıktılar.Yerine Colin Kazım Richards ve Salih Dursun oyuna girdiler.81. dakikada Trabzonspor’da Vitor Hugo oyundan çıktı.Yerine Yusuf Yazıcı oyuna girdi.

87. dakikada Fatih Karagümrük, Joan Kouassi ile skoru 4-1 yaptı.86. dakikada Fatih Karagümrük’te Matteo Ricci ve Levent Mercan oyundan çıktılar.Yeirne Adnan Uğur ve Samed Onur oyuna girdiler.90+8. dakikada Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı sarı kart gördü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fatih Karagümrük evinde Trabzonspor’u 4-1 yendi.

Fatih Karagümrük:Batuhan Şen, Davide Biraschi, İbrahim Dresevic, Rayyan Baniya, Matteo Ricci, Levent Mercan, Ebrima Colley, Magomed Ozdoev, Mbaye Diagne, Fabio Borini, Otabek Shukurov

Teknik Direktör:Andrea Pirio

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Marc Bartra, Hüseyin Türkmen, Vitor Hugo, Eren Elmalı, Manolis Siopis, Edin Visca, Abdülkadir Ömür, Anastasios Bakasetas, Trezeguet, Maxi Gomez

Teknik Direktör:Abdullah Avcı

Süper Lig 16. Hafta Maç Sonuçları;

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