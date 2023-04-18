Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

F.Karagümrük 4 - Ümraniyespor 2

Spor Toto Süper Lig 30.hafta maçında Fatih Karagümrük evinde Ümraniyespor’u 4- 2 yendi.

18 Nisan 2023 Salı 22:15
F.Karagümrük 4 - Ümraniyespor 2

F.Karagümrük 4 - Ümraniyespor 2

   Spor Toto Süper Lig 30.hafta maçında Fatih Karagümrük evinde Ümraniyespor’u 4- 2 yendi.Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Ali Şansalan, Serkan OK ve Bilal Gölen hakem üçlüsü yönetti.Karşılaşmanın 25.dakikasında F.Karagümrük’te sakatlanan Batuhan Şen yerini Emiliano Viviano’ya bıraktı.34.dakikada F.Karagümrük’te atabek Shukurow sarı kart gördü.

   36.dakikada Ümraniyespor Umut Nayır ile 1-0 öne geçti.40.dakikada F.Karagümrük’te Mbaye Diagne sarı kart gördü.45+1.dakikada F.Karagümrük Saba Lobjanidze ile skoru 1-1 yaptı.45+5.dakikada Ümraniyespor’da Tomislav Glumac sarı kart gördü.45+6.dakikada F.karagümrük Fabio Borini’nin penaltı golüyle 2-1 öne geçti.45+8.dakikada Ümraniyespor’da Olarenwaju Kayode sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı 2-1 F.Karagümrük’ün  üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci Yarı;

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 52.dakikada F.Karagümrük Fabio Borini’nin ikin kez penaltı golü ile skoru 3-1 yaptı.62.dakikada Ümraniyespor, Olarenwaju Kayode ile skoru 3-2 yaptı.72.dakikada F.Karagümrük’te Otabek Shukurov yerini Lawrence’ye bıraktı.74.dakikada Ümraniyespor’de Onur Atasayar, Durel Avounou ve Jesse Sekidika oyundan çıktılar.Yerine Onur Ayık, Antonio Mrsic ve Adel Bettaleb oyuna girdiler.

   75.dakikada F.Karagümrük, Mbaye Diadne ile skoru 4-2 yaptı.83.dakikada F.Karagümrük'te Ibrahim Dresevic sarı kart gördü.84.dakikada F.Karagümrük'te Fabo Borini ve Saba Lobjamidze oyundan çıktılar.Yerine Burak Kapacak ve Adem Lajic oyuna girdiler.Ümraniyespor'da ise Kartal Yılmaz yerini Oğuz Gürbulak'a bıraktı.90+5.dakikada F.Karagümrük'te Burak Kapacak sarı kart gördü.90+7.dakikada F.Karagümrük'te kaleci Emiliano Viviano sarı kart gördü.

   Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fatih Karagümrük evinde Ümraniyespor’u 4- 2 yendi.Bu sonuçla Fatih Karagümrük puanını 40 yaparken, Ümraniyespor 23 puanda kaldı.

Süper Lig 31. Hafta Maç Programı;

Tablo:TFF

Son Güncelleme: 18.04.2023 22:37
Anahtar Kelimeler:
Fatih KaragümrükÜmraniyespor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
VakıfBank, Kuzeyboru’ya set vermedi
VakıfBank, Kuzeyboru’ya set vermedi
Alanyaspor 1 - Galatasaray 4
Alanyaspor 1 - Galatasaray 4
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi yarı final maçında Fenerbahçe 84 -Galatasaray 60
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi yarı final maçında Fenerbahçe 84 -Galatasaray 60
Fenerbahçe Kadın Basketbolda Avrupa Şampiyonu
Fenerbahçe Kadın Basketbolda Avrupa Şampiyonu
Göztepe 1 - Eyüpspor 0
Göztepe 1 - Eyüpspor 0
Trabzon'da gol sesi çıkmadı....Trabzonspor 0 - Beşiktaş 0
Trabzon'da gol sesi çıkmadı....Trabzonspor 0 - Beşiktaş 0
Giresunspor üç puanı tek golle aldı....Giresunspor 1 - DG Sivasspor 0
Giresunspor üç puanı tek golle aldı....Giresunspor 1 - DG Sivasspor 0
Fenerbahçe'den müthiş geri dönüş....Fenerbahçe 2 - MKE Ankaragücü 1
Fenerbahçe'den müthiş geri dönüş....Fenerbahçe 2 - MKE Ankaragücü 1
İstanbulspor 1 - Başakşehir FK 0
İstanbulspor 1 - Başakşehir FK 0
A.Demirspor farklı kazandı...A.Demirspor 5 - Kasımpaşa 0
A.Demirspor farklı kazandı...A.Demirspor 5 - Kasımpaşa 0

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim