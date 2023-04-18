F.Karagümrük 4 - Ümraniyespor 2

Spor Toto Süper Lig 30.hafta maçında Fatih Karagümrük evinde Ümraniyespor’u 4- 2 yendi.Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Ali Şansalan, Serkan OK ve Bilal Gölen hakem üçlüsü yönetti.Karşılaşmanın 25.dakikasında F.Karagümrük’te sakatlanan Batuhan Şen yerini Emiliano Viviano’ya bıraktı.34.dakikada F.Karagümrük’te atabek Shukurow sarı kart gördü.

36.dakikada Ümraniyespor Umut Nayır ile 1-0 öne geçti.40.dakikada F.Karagümrük’te Mbaye Diagne sarı kart gördü.45+1.dakikada F.Karagümrük Saba Lobjanidze ile skoru 1-1 yaptı.45+5.dakikada Ümraniyespor’da Tomislav Glumac sarı kart gördü.45+6.dakikada F.karagümrük Fabio Borini’nin penaltı golüyle 2-1 öne geçti.45+8.dakikada Ümraniyespor’da Olarenwaju Kayode sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı 2-1 F.Karagümrük’ün üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci Yarı;

Karşılaşmanın ikinci yarısında 52.dakikada F.Karagümrük Fabio Borini’nin ikin kez penaltı golü ile skoru 3-1 yaptı.62.dakikada Ümraniyespor, Olarenwaju Kayode ile skoru 3-2 yaptı.72.dakikada F.Karagümrük’te Otabek Shukurov yerini Lawrence’ye bıraktı.74.dakikada Ümraniyespor’de Onur Atasayar, Durel Avounou ve Jesse Sekidika oyundan çıktılar.Yerine Onur Ayık, Antonio Mrsic ve Adel Bettaleb oyuna girdiler.

75.dakikada F.Karagümrük, Mbaye Diadne ile skoru 4-2 yaptı.83.dakikada F.Karagümrük'te Ibrahim Dresevic sarı kart gördü.84.dakikada F.Karagümrük'te Fabo Borini ve Saba Lobjamidze oyundan çıktılar.Yerine Burak Kapacak ve Adem Lajic oyuna girdiler.Ümraniyespor'da ise Kartal Yılmaz yerini Oğuz Gürbulak'a bıraktı.90+5.dakikada F.Karagümrük'te Burak Kapacak sarı kart gördü.90+7.dakikada F.Karagümrük'te kaleci Emiliano Viviano sarı kart gördü.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fatih Karagümrük evinde Ümraniyespor’u 4- 2 yendi.Bu sonuçla Fatih Karagümrük puanını 40 yaparken, Ümraniyespor 23 puanda kaldı.

Süper Lig 31. Hafta Maç Programı;

Tablo:TFF