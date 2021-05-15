F.Karagümrük farklı kazandı

Süper Lig 42. haftasında Fatih Karagümrük, Yukatel Denizlispor'u 5-1 yendi.Beşiktaş galibiyetiyle moral depolayan Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 42. haftasında Yukatel Denizlispor'u 5-1 yendi. Denizlispor, 26. dakikada Mesanovic'in golüyle 1-0 öne geçti. Karagümrük, Borini'nin penaltı golüyle 1-1'lik eşitliği yakaladı. 45+3'te Arthur Sobiech'nin golüyle Karagümrük 2-1 öne geçti. Maçın ikinci yarısı oynanıyor. Karagümrük, Jeremain Lens'in 52. dakikada attığı golle skoru 3-1'e getirdi. Sobiech, 83'üncü dakikada farkı 3'e çıkardı: 4-1. 90+3'te Karagümrük'te Hedenstad maçın skorunu belirleyen golü attı: 5-1.
15 Mayıs 2021 Cumartesi 20:38