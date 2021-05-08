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F.Karagümrük farklı kazandı

Süper Lİg 40. hafta maçında Fatih Karagümrük evinde Gençlerbirliği'ni 5-1 yendi.

08 Mayıs 2021 Cumartesi 23:03
F.Karagümrük farklı kazandı

F.Karagümrük farklı kazandı

   Süper Lİg 40. hafta maçında Fatih Karagümrük evinde Gençlerbirliği'ni 5-1 yendi.Karşılaşmada 8. dakikada Fatih Karagümrük, Zukanovic' ile 1-0 öne geçti.17. dakikada Fatih Karagümrük, Borini ile skoru 2-0 yaptı.İlk yarı Fatih Karagümrük'ün 2-0 galibiyeti ile sona erdi.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 60. dakikada Fatih Karagümrük,  Alassane Ndao ile durumu 3-0 yaptı.76. dakikada   Alassane Ndao  ile Fatih karagümrük 4-0 öne geçti.88. dakikada Jeremain Lens'in penaltı golüyle durum 5-0 oldu.90. dakikada Gençlerbirliği, İlker Karakaş skoru 5-1 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmayınca Fatih Karagümrük, 3 puanı cebine koyarak sahadan ayrılan taraf oldu.

   Bu galibiyetin ardından puanını 54'e yükselten ev sahibi Fatih Karagümrük 9. sıraya yerleşirken, konuk ekip Gençlerbirliği ise 35 puanla kendisine 20. sırada yer buldu.41. hafta Fatih Karagümrük, deplasmanda lider Beşiktaş ile oynarken, Gençlerbirliği evinde Göztepe ile karşılaşacak.

Anahtar Kelimeler:
Fatih KaragümrükGençlerbirliği
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