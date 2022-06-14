F.Karagümrük, Galatsaray'ın genç yıldızı renklerine bağladı

Fatih Karagümrük, Galatasaray'ın yıldız adayı transferini resmen duyurdu.. Fatih Karagümrük, Galatasaray ile sözleşme imzalamayan Emir Tintis'i transfer ettiğini duyurdu.Fatih Karagümrük sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu.

Karagümrük'e hoş geldin Emir Tintiş. 18 yaşındaki sol bek Emir Tintiş'i renklerimize bağladık. Geçtiğimiz sezon Galatasaray ile U-19 Elit Gelişim Ligi şampiyonluğu yaşayan Emir Tintiş, çeşitli yaş gruplarında da birçok kez Milli formayı terletme başarısı gösterdi.

Öte yandan Galatasaray aly yapısında yetişen başarılı oyuncu Emir Tintis'de sosyal nedya hesabından Galatasaray taraftarlarına veda etti.

Yıllardır formasını terleterek ilk günden beri kendimi geliştirmeye adadığım takımımızda U19 takımına kadar yükseldim. Kendi yaş kategorimde hem milli takımda hem de kulübümüzde hep daha iyi bir performans göstermeye çalıştım.

Şimdi sonunu hiç böyle tahmin etmediğim bir ayrılık yaşıyorum. Tek isteğim olan profesyonel kontrat talebim uzun zamandır kulübüm tarafından cevapsız bırakıldı ve herhangi bir resmi teklif tarafıma iletilmedi. Kariyerimi de düşünmek zorunda olduğum için şimdi kalbim buruk bir şekilde sizlere veda ediyorum. Gelişimimde ve bu günlere gelmemde üzerimde emekleri bulunan hocalarıma, takım arkadaşlarım ve kulüp personeline çok teşekkür ederim. Üzerimdeki emeklerinizi asla unutamam.

Benim için kalbimde yeriniz her zaman çok farklı olacak. Hoşça kalın. Sevgi ve saygılarımla.