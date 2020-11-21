Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

F.Karagümrük son dakikada I F.Karagümrük 1-DG Sivasspor 1

Fatih Karagümrük Demir Grup Sivasspor karşısında beraberliği son dakikalarda kurtardı.

21 Kasım 2020 Cumartesi 16:19
F.Karagümrük son dakikada I F.Karagümrük 1-DG Sivasspor 1

F.Karagümrük son dakikada I F.Karagümrük 1-DG Sivasspor 1

   Fatih Karagümrük Demir Grup Sivasspor karşısında beraberliği son dakikalarda kurtardı.Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde Karagümrük ile Sivasspor, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılıklı atılan gollerle mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

   İlk yarıyı Lichaj’ın kendi kalesine attığı golle önde tamamlayan Sivasspor, Karagümrük’ün 86. dakikada bulduğu gole engel olamadı. Karşılaşmada başka gol olmayınca mücadele berabere sona erdi.

Fatih Karagümrük: Vivano, Lichaj, Fatih Kuruçuk, Koray Altınay, Balkovec (Alparslan dk. 76), Lucas Biglia, Erik Sabo, Ndao, Aatif (Zeki dk. 75), Jimmy Durmaz (Ramazan dk. 90+3), Artur Sobiech (Mevlüt dk. 58)

Yedekler: Aykut Özer, Murat Sarıgül, Furkan Kara, Aksel Aktaş, Efe Tatlı, Muhammed Pehlivan

Teknik Direktör: Şenol Can

DG Sivasspor: Samassa, Marcelo Goiano, Samba Camara, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Claudemir, Isaac Cofie, Robin Yalçın (Hakan Arslan dk. 87), Max Gradel (Erdoğan dk. 74), Yasin Öztekin, Arouna Kone (Ninga dk. 90+3)

Yedekler: Ali Şaşal Vural, Barış Yardımcı, Kerem Atakan, Eren Şahin

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Lichaj (dk. 44 k.k.) (DG Sivasspor), Sabo (dk. 86) (Karagümrük)

Sarı Kartlar: Biglia, Ndao, Koray, Sabo (Karagümrük), Camara, Samassa (DG Sivasspor)

(Skor)

Anahtar Kelimeler:
Fatih KaragümrükDemir Grup Sivasspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ankara'da Fener alayı I Gençlerbirliği 1-Fenerbahçe 5
Ankara'da Fener alayı I Gençlerbirliği 1-Fenerbahçe 5
Fenerbahçe Beko kaybetmeye devam ediyor I Real Madrid 94-Fenerbahçe Beko 74
Fenerbahçe Beko kaybetmeye devam ediyor I Real Madrid 94-Fenerbahçe Beko 74
Anadolu Efes deplasmanda galip I Khimki Moskova 77 - Anadolu Efes 105
Anadolu Efes deplasmanda galip I Khimki Moskova 77 - Anadolu Efes 105
Uluslar Ligi’nde küme düştük I  Macaristan 2-Türkiye 0  
Uluslar Ligi’nde küme düştük I  Macaristan 2-Türkiye 0  
TD Systems Baskonia 86- Fenerbahçe Beko 68
TD Systems Baskonia 86- Fenerbahçe Beko 68
Anadollu Efes evinde kaybetti I Anadolu Efes 71- Bayern Münih 74
Anadollu Efes evinde kaybetti I Anadolu Efes 71- Bayern Münih 74
Türkiye 3- Rusya 2
Türkiye 3- Rusya 2
Formula 1 İstanbul GP’sinin kazanan Hamilton 7.kez şampiyon oldu 
Formula 1 İstanbul GP’sinin kazanan Hamilton 7.kez şampiyon oldu 
Lider VakıfBank'tan bir galibiyet daha
Lider VakıfBank'tan bir galibiyet daha
Anadolu Efes'ten tarihi galibiyet I Panathinaikos 77- Anadolu Efes 80
Anadolu Efes'ten tarihi galibiyet I Panathinaikos 77- Anadolu Efes 80

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim