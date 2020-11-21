F.Karagümrük son dakikada I F.Karagümrük 1-DG Sivasspor 1
Fatih Karagümrük Demir Grup Sivasspor karşısında beraberliği son dakikalarda kurtardı.Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde Karagümrük ile Sivasspor, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılıklı atılan gollerle mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
İlk yarıyı Lichaj’ın kendi kalesine attığı golle önde tamamlayan Sivasspor, Karagümrük’ün 86. dakikada bulduğu gole engel olamadı. Karşılaşmada başka gol olmayınca mücadele berabere sona erdi.
Fatih Karagümrük: Vivano, Lichaj, Fatih Kuruçuk, Koray Altınay, Balkovec (Alparslan dk. 76), Lucas Biglia, Erik Sabo, Ndao, Aatif (Zeki dk. 75), Jimmy Durmaz (Ramazan dk. 90+3), Artur Sobiech (Mevlüt dk. 58)
Yedekler: Aykut Özer, Murat Sarıgül, Furkan Kara, Aksel Aktaş, Efe Tatlı, Muhammed Pehlivan
DG Sivasspor: Samassa, Marcelo Goiano, Samba Camara, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Claudemir, Isaac Cofie, Robin Yalçın (Hakan Arslan dk. 87), Max Gradel (Erdoğan dk. 74), Yasin Öztekin, Arouna Kone (Ninga dk. 90+3)
Yedekler: Ali Şaşal Vural, Barış Yardımcı, Kerem Atakan, Eren Şahin
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Lichaj (dk. 44 k.k.) (DG Sivasspor), Sabo (dk. 86) (Karagümrük)
Sarı Kartlar: Biglia, Ndao, Koray, Sabo (Karagümrük), Camara, Samassa (DG Sivasspor)
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