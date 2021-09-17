F.Karagümrük'ten muhteşem dönüş

Süper Lig'in 5. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk olan Fatih Karagümrük, sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrıldı.Karşılaşmada 18. dakikada Yeni Malatyaspor, Tetteh’in kafa vuruşunda, işe 1-0 öne geçti.24. dakikada Yeni Malatyaspor, Mustafa Eskihellaç ile 2-0 öne geçti.30. dakikada Fatih Karagümrük,Bertolacc ile skoru 2-1 yaptı.40. dakika Yeni Malatyaspor, Chouiar ile durumu 3-1 yaptı.44. dakikada Fatih Karagümrük, Pesic ile skoru 3-2 yaptı.Müsabakanın ilk yarısı 3-2 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Nshimirimana kırmızı kart gördü ve Yeni Malatyaspor 61. dakikada 10 kişi kaldı.76.dakikada Fatih karagümrük, Pesic skoru 3-3 yaptı.Fatih Karagümrük, 89. dakikada Andrea Bertolacci ile öne geçti ve karşılaşmayı 4-3 önde tamamladı.

Yeni Malatyaspor:

Abdulsamed, Hadadi, Sadık, Wallace, Muhammed Emin, Ndong, Aabid, Chouiar, Adem Büyük, Mustafa Eskihellaç, Tetteh

Fatih Karagümrük: Viviano, Zukanovic, Balkovec, Hedenstad, Efe Tatlı, Burak Bekaroğlu, Bertolacci, Erhun Öztümer, Ahmed Musa, Karamoh, Pesic