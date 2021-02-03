F.Karagümrük üç puanı iki golle aldı

Süper Lig’in 23. haftasında Fatih Karagümrük evinde Gaziantep FK'nü 2-0’lık skorla yendi.Karşılaşmada 8. dakikada defansın uzaklaştırdığı topla ceza saha dışında buluşan Dicko'nun şutunu kaleci Aykut çeldi.29. dakikada soldan gelişen Karagümrük atağında Ademi’nin kafa vuruşunda top auta çıktı.47’nci dakikada Balkovec’in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Kemal Ademi’nin vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

Karşılaşmada 58. dakikada Ndao Fatih Karagümrük'ü 1-0 öne geçirdi.64’üncü dakikada Fatih Karagümrük Borini ile durumu 2-0 yaptı.83’üncü dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kenan’ın rakiplerini geçerek vuruşunda kaleci Aykut’ta kaldı.90+1’inci dakikada Arvelazde’nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Jimmy Durmaz’ın vuruşunda meşin yuvarlağa kaleci Günay sahip oldu. Karşılaşma 2-0 Fatih Karagümrük üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonucun ardından son 3 maçta 7 puan toplayan Karagümrük puanını 34 yaparken, 4 maçtır kazanamayan ve yeni teknik direktörü Sa Pinto ile galibiyet arayan Gaziantep FK 35 puanda kaldı.

Süper Lig’in 24. haftasında Gaziantep FK evinde Göztepe ile karşılaşacakken, Karagümrük ise deplasmanda Başakşehir’e konuk olacak.