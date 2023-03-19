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F.Karagümrük'ün yenilmezlik serisi devam etti....F.Karagümrük 2 - Başakşehir FK 2

  Spor Toto Süper Lig 26.hafta maçında Fatih Karagümrük evinde Başakşehir FK ile 2-2 berabere kaldı.

19 Mart 2023 Pazar 17:56
F.Karagümrük'ün yenilmezlik serisi devam etti....F.Karagümrük 2 - Başakşehir FK 2

F.Karagümrük'ün yenilmezlik serisi devam etti....F.Karagümrük 2 - Başakşehir FK 2

   Spor Toto Süper Lig 26.hafta maçında Fatih Karagümrük evinde Başakşehir FK ile 2-2 berabere kaldı.Bu sonuçla Fatih karagümrük’ün yenilmezlik serisi 10 maça çıktı.Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Tugay Kaan Numanoğlu, Murat Tuğberk Turbay ve özgür Ertem hakem üçlüsü yönetti.

   Karşılaşmanın 8.dakikasında Başakşehir FK’de Leo Duarte sarı kart gördü.9.dakikada F.Karagümrük’te tayyar Baniya sarı kart gördü.42.dakikada Başakşehir FK, Danijel Aleksic ile 1-0 öne geçti.45+4.dakikada F.Karagümrük Fabio Borini’nin penaltı golü ile skoru 1-1 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci Yarı;

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 71.dakikada F.Karagümrük’te Andrea Bertolacci yerini Magomed Ozdoev’e bıraktı.74.dakikada F.Karagümrük’te atabek Shukurov sarı kart gördü.75.dakikada F.Karagümrük’te Ebrima Colley yerini Adem Ljaic’e bıraktı.

   77.dakikada Başakşehir FK’de Philippe Paulin Kenyve Lucas Bigila yerini Patryk Szysz ve Berkay Özcan’a bıraktı.90.dakikada Başakşehir FK Serdar Gürler ile 2-1 öne geçti.90+2.dakikada F.Karagümrük Mbaye Diagne ile tekrar skoru 2-2 yaptı.90+4.dakikada F.karagümrük’te Otabek Shukurov ve Matteo Ricci yerini Sofiane Feghouli ve Lawrence’ye bıraktı.Başakşehir FK'de ise Stefano Okako, Serdar Gürler'in yerine oyuna girdi.

  Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fatih Karagümrük evinde Başakşehir FK ile 2-2 berabere kaldı.Bu sonuçla Fatih Karagümrük puanını 31 yaparkeni Başakşehir FK 41 puana ulaştı.

Süper Lig 27.Hafta Maç Programı;

Tablo:TFF

Son Güncelleme: 19.03.2023 18:06
Anahtar Kelimeler:
Fatih KaragümrükBaşakşehir FK
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