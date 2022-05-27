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F.Karagümrük'te Volkan Demirel dönemi sona erdi

 Süper Lig başarılı kulubü Fatih Karagümrük'te sezonun 17. haftasında başlayan Volkan Demirel dönemi sona erdi.

27 Mayıs 2022 Cuma 13:52
F.Karagümrük'te Volkan Demirel dönemi sona erdi

F.Karagümrük'te Volkan Demirel dönemi sona erdi

     Süper Lig başarılı kulubü Fatih Karagümrük'te sezonun 17. haftasında başlayan Volkan Demirel dönemi sona erdi.Başarılı teknik adam Volkan Demirel, Twitter'dan yaptığı açıklamada ayrılığın Süleyman Hurma'nın isteği doğrultusunda olduğunu duyurdu.

   Spor Toto Süper Lig’i 57 puanla 8. sırada tamamlayan Fatih Karagümrük’te teknik direktör Volkan Demirel ile yollar ayrıldı. Ligin 17. haftasındaki Göztepe maçıyla İstanbul ekibinin başında ilk karşılaşmasına çıkan Demirel, 21 lig maçında 35 puan topladı.Naşarılı teknik adam Volkan Demirel yönetiminde 10 maç kazanan Fatih Karagümrük, 6 kez de sahadan mağlup ayrıldı.

    Fenerbahçe’deki antrenörlük görevinden ayrıldıktan sonra beIN Sports’ta yorumculuk yapan Volkan Demirel, Süleyman Hurma’nın teklifinin ardından Karagümrük’ün başına geçmişti.2.5 yıl sözleşme imzalayan Demirel, kulübün sahibi Süleyman Hurma ile sezon sonundaki görüşmesinde ayrılık ihtimali masaya yatırıldı.

 VOLKAN DEMİREL’İN AÇIKLAMASI

   Ayrılık haberini  Volkan Demirel, resmi Twitter hesabından duyurdu.Volkan Demirel, yaptığı açıklamada ayrılığın Süleyman Hurma’nın isteğiyle olduğunu belirtti.

Volkan Demirel tweet’inde, “Fatih Karagümrük Kulübü ile olan yolculuğumuz bugün itibarıyla Başkan Süleyman Hurma’nın isteği doğrultusunda tamamlandı. Futbolcu arkadaşlarıma, başarımız için emek veren herkese ve onlar için mücadele etmekten büyük gurur duyduğum taraftara sonsuz teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 27.05.2022 16:39
Anahtar Kelimeler:
Cahit KaragümrükVolkan Demirel
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