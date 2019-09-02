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Florin Andone Galatasaray’da

Galatasaray Florin Andone'yi transfer etti.

Florin Andone Galatasaray’da

Galatasaray Florin Andone'yi transfer etti.

02 Eylül 2019 Pazartesi 20:27
Florin Andone Galatasaray’da

Florin Andone Galatasaray’da

Galatasaray Florin Andone'yi transfer etti.Transferin hızlı ekibi Galatasaray, Florin Andone’yi kiraladı… İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton forması giyen Rumen forvet için kiralama ücreti olarak 700 bin Euro ödeyecek olan sarı-kırmızılı takım, oyuncuya ise 2.5 milyon Euro yıllık ücret ödeyecek.

KAP’a yapılan açıklama şöyle;

“Profesyonel Futbolcu Florin Andone ve Kulübü Brighton & Hove Albion FC ile oyuncunun 2019-2020 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 700.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise 2019-2020 futbol sezonu için net 2.500.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.”

(Sözcü)

Anahtar Kelimeler:
Florin AndoneGalatasaray
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