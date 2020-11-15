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Formula 1 İstanbul GP’sinin kazanan Hamilton 7.kez şampiyon oldu 

Formula 1 İstanbul GP'sinin 14. yarışı tamamlandı.

15 Kasım 2020 Pazar 15:53
Formula 1 İstanbul GP’sinin kazanan Hamilton 7.kez şampiyon oldu 

Formula 1 İstanbul GP’sinin kazanan Hamilton 7.kez şampiyon oldu 

    Formula 1 İstanbul GP'sinin 14. yarışı tamamlandı.Sıralama turlarıyla başlayan İstanbul GP'sinde yarış günü de büyük heyecana sahne oldu. Lewis Hamilton, 6. sırada başladığı yarışta damalı bayrağı önde görerek 7. dünya şampiyonluğunu kutladı. Hamilton ile birlikte podyuma çıkan pilotlar ise 2. sıradaki Sergio Perez ve 3. sıradaki Sebastian Vettel oldu.

Formula 1’de sezonun 14. yarışı büyük heyecana sahne oldu. Yarışa 6. sırada başlayan Lewis Hamilton, damalı bayrağı en önde görerek hem yarışı kazandı hem de Formula 1’de 7. şampiyonluğuna ulaştı. İngiliz pilot, bu şampiyonlukla birlikte efsane Alman pilot Michael Schumacher’in de rekoruna ortak oldu. Hamilton, 2008, 2014, 2015, 2017, 2018 ve 2019‘dan sonra 2020 sezonunda da zafere ulaşmış oldu.

Yarışa pole pozisyonunda başlayan Racing Point pilotu Lance Stroll, 9. sıraya kadar düşüp yarışı bu sırada tamamladı ve podyumun uzağında kaldı.

Toplamda 7. kez dünya şampiyonu olan Mercedes pilotu Hamilton, takım arkadaşı Valtteri Bottas’a tur bindirdiği yarışta bir diğer Racing Point pilotu Sergio Perez’i geçip yarış bitene kadar da arkasına bakmadan farkı açarak kariyerine bir yarış zaferi daha eklemeyi başardı.

İLK 10 SIRA

1- Lewis Hamilton (Mercedes)

2- Sergio Perez (Racing Point)

3- Sebastian Vettel (Ferrari)

4- Charles Leclerc (Ferrari)

5- Carlos Sainz (McLaren)

6- Max Verstappen (Red Bull)

7- Alexander Albon (Red Bull)

8- Lando Norris (McLaren)

9- Lance Stroll (Racing Point)

10- Daniel Ricciardo (Renault)

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Anahtar Kelimeler:
Formula 1İstanbul GPHamilton
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