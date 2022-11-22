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Fransa farklı kazandı...Fransa 4 - Avustralya 1

2022 Dünya Kupası D Grubu maçında Fransa, Avustralya’yı 4-1 yendi

22 Kasım 2022 Salı 23:52
Fransa farklı kazandı...Fransa 4 - Avustralya 1

Fransa farklı kazandı...Fransa 4 - Avustralya 1

   2022 Dünya Kupası D Grubu maçında Fransa, Avustralya’yı 4-1 yendi.Karşılaşmanın 9. Dakikasında Avustralya, Craig Goodwin ile 1-0 öne geçti.13. dakikada Fransa’da sakatlanan Lucas Hermandez yerine Theo Hermandez oyuna girdi.27. dakikada Fransa, Adrien Rabiot ile skoru 1-1 yaptı.32. dakikada Fransa, Olivier Giround ile 2-1 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı Fransa’nın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 55. Dakikada Avustralya’da Mitchell Duke sarı kart gördü.56. dakikada Avustralya’da Mitchell Duke oyundan çıktı.Yerine Jason Cummings oyuna girdi.68.dakikada Fransa Kylian Mbappe ile skoru 3-1 yaptı.

   Karşılaşmanın 72. Dakikasında Fransa Olivier Giroud ile skoru 4-1 yaptı.73. dakikada Avustralya’da Riley McGree ve Craig Goodwin oyundan çıktılar.Yerine Awer Mabil ve Garang Kuol oyuna girdiler.76. dakikada Fransa’da Aurelien Tchouameni ve Ousmane Dembele oyundan çıktılar.Yerine Youssouf Fofana ve Kingsley Coman oyuna girdiler.80. dakikada Avustralya'da Jackson Irvine sarı kart gördü.

    Karşılaşmanın 85. dakikada Avustralya'da Jackson Irvine ve Nathaniel Atkinson oyundan çıktılar.Yerine Keanu Baccus ve Milos Degenek oyuna girdiler.89. dakikada Fransa'da Benjamin Pavard ve Olivier Giroud oyundan çıktılar.Yerine Jules Kounde ve Marcus Thuram oyuna girdiler.90+4. dakikada Avustralya'da Aaron Mooy sarı kart gördü.

   Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fransa, Avustralya'yı 4-1 yendi.Grupta bir sonraki maçlar 26.11.2022 Cumartesi oynanacak.Cumartesi günü saat 13.00'de Tunus-Avustralya ile oynarken, saat 19.00'da Fransa, Danimarka ile oynayacak.

Fransa:Hugo Lloris, Benjamin Pavard, Dayot Upamecano, Lucas Hernandez, Ibrahima Konate, Aurelien Tchouameni, Adrien Rabiot, Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Kylian Mbappe, Ousmane Dembele    

Avustralya:Mathew Ryan, Kye Rowles, Aziz Behich, Harry Souttar, Nathaniel Atkinson, Aaron Mooy, Riley McGree, Jackson Irvine, Craig Goodwin, Mathew Leckie,Mitchell Duke   

D Grubu Puan Durumu

Fransa           3

Tunus            1

Danimarka    1

Avustralya     0  

Anahtar Kelimeler:
FransaAvustralya
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