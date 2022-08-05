Fransa Ligi açılış maçında...Lyon 2 - Ajaccio 1

Fransa Ligi’ni açılış maçında Lyon, evinde Ajaccio’yu 2-1 yendi.Karşılaşmanın 12. Dakikasında Lyon Tete ile 1-0 öne geçti.20. dakikada Ajaccio’da Cedric Avinel sarı kart gördü.22. dakikada Lyon, Alexandre Lacazette’in penaltı golüyle skoru 2-0 yaptı.27. dakikada Lyon’da Anthony Lopes kırmızı kart gördü.31. dakikada Ajaccio, Thomas Mangani’nin penaltı golüyle ile skoru 2-1 yaptı.

33. dakikada Lyom’dasarı kart gördü.Aynı dakika içinde Ajaccio’dasarı kart gördü.34. dakikada Ajaccio’dasarı kart gördü.41. dakikada Ajaccio’dasarı kart gördü.45. dakikada Ajaccio’dakırmızı kartla oyun dışında kaldı.Karşılaşmanın ilk yarısı Lyon’unüstünlüğü ile tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 10 kişi kalan iki takımda skoru bozmak adına çok çalıştılar.Ancak başka gol kaydı olmadı ve Fransa Ligi açılış maçında Lyon, Ajaccio’yu 2-1 yendi.