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Fransa Ligi açılış maçında...Lyon 2 - Ajaccio 1

Fransa Ligi’ni açılış maçında Lyon, evinde Ajaccio’yu 2-1 yendi.

05 Ağustos 2022 Cuma 23:37
Fransa Ligi açılış maçında...Lyon 2 - Ajaccio 1

Fransa Ligi açılış maçında...Lyon 2 - Ajaccio 1

    Fransa Ligi’ni açılış maçında Lyon, evinde Ajaccio’yu 2-1 yendi.Karşılaşmanın 12. Dakikasında Lyon Tete ile 1-0 öne geçti.20. dakikada Ajaccio’da Cedric Avinel sarı kart gördü.22. dakikada Lyon, Alexandre Lacazette’in penaltı golüyle skoru 2-0 yaptı.27. dakikada Lyon’da Anthony Lopes kırmızı kart gördü.31. dakikada Ajaccio, Thomas Mangani’nin penaltı golüyle ile skoru 2-1 yaptı.

   33. dakikada Lyom’da Alexandre Lacazette sarı kart gördü.Aynı dakika içinde Ajaccio’da Romain Hamouma sarı kart gördü.34. dakikada Ajaccio’da Mounaim El Idrissy sarı kart gördü.41. dakikada Ajaccio’da İsmael Chester Diallo sarı kart gördü.45. dakikada Ajaccio’da Romain Hamouma kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Karşılaşmanın ilk yarısı Lyon’un 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 10 kişi kalan iki takımda skoru bozmak adına çok çalıştılar.Ancak başka gol kaydı olmadı ve Fransa Ligi açılış maçında Lyon, Ajaccio’yu 2-1 yendi. 

Son Güncelleme: 05.08.2022 23:44
Anahtar Kelimeler:
LyonAjaccio
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