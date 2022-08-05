Fransa Ligi açılış maçında...Lyon 2 - Ajaccio 1
Fransa Ligi’ni açılış maçında Lyon, evinde Ajaccio’yu 2-1 yendi.Karşılaşmanın 12. Dakikasında Lyon Tete ile 1-0 öne geçti.20. dakikada Ajaccio’da Cedric Avinel sarı kart gördü.22. dakikada Lyon, Alexandre Lacazette’in penaltı golüyle skoru 2-0 yaptı.27. dakikada Lyon’da Anthony Lopes kırmızı kart gördü.31. dakikada Ajaccio, Thomas Mangani’nin penaltı golüyle ile skoru 2-1 yaptı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında 10 kişi kalan iki takımda skoru bozmak adına çok çalıştılar.Ancak başka gol kaydı olmadı ve Fransa Ligi açılış maçında Lyon, Ajaccio’yu 2-1 yendi.