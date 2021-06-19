Fransa, Macaristan'a takıldı
EURO 2020 F Grubu'nda Macaristan ile Fransa, Budapeşte'de 1-1 berabere kaldı.Karşılaşmada 45+2. dakikada Macaristan, Attila Fiola'nın attığı golle 1-0 öne geçti.İlk yarı Macaristan'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi..Karşılaşmanın ikinci yarısında 66. dakikada Fransa, Antoine Griezmann'ın attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı.Karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.
Bu sonuçla Macaristan gruptaki ikinci maçında ilk puanını alırken, Fransa ise puanını 4'e yükseltti. Fransa, 5 maç sonra ilk kez gol yedi ve puan kaybetti.