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Fransa, Macaristan'a takıldı

EURO 2020 F Grubu'nda Macaristan ile Fransa, Budapeşte'de 1-1 berabere kaldı.

19 Haziran 2021 Cumartesi 17:55
Fransa, Macaristan'a takıldı

Fransa, Macaristan'a takıldı

   EURO 2020 F Grubu'nda Macaristan ile Fransa, Budapeşte'de 1-1 berabere kaldı.Karşılaşmada  45+2. dakikada Macaristan, Attila Fiola'nın attığı golle 1-0 öne geçti.İlk yarı Macaristan'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi..Karşılaşmanın ikinci yarısında 66. dakikada Fransa, Antoine Griezmann'ın attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı.Karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

   Bu sonuçla Macaristan gruptaki ikinci maçında ilk puanını alırken, Fransa ise puanını 4'e yükseltti. Fransa, 5 maç sonra ilk kez gol yedi ve puan kaybetti.

 

 

Anahtar Kelimeler:
FransaMacaristan
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