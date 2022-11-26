Fransa son 16'da...Fransa 2 - Danimarka 1

2022 Dünya Kupası D Grup maçında Fransa, Danimarka'yı 2-1 yenerek son 16'a kaldı.Karşılaşmada 20. dakikada Danimarka'da Andreas Christensen sarı kart gördü.23. dakikada Danimarka'da Andreas Cornelius sarı kart gördü.43. dakikada Fransa'da Jules Kounde sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 46. dakikada Danimarka'da Andreas Cornelius yerine Martin Braithwaite oyuna girdi.61. dakikada Fransa, Kylian Mbappe ile

1-0

öne geçti.63. dakikada Fransa'da Olivier Giroud yerini Marcus Thuram'a bıraktı.68. dakikada Danimarka, Andreas Christensen ile skoru

1-1

yaptı.73. dakikada Danimarka'da Mikkel Damsgaard yerine oyuna Kasper Dolberg girdi.75. dakikada Fransa'da Raphael Varane ve Ousmane Dembele oyundan çıktılar.Yerine Ibrahima Konate ve Kingsley Coman oyuna girdiler.

85. dakikada Danimarka'da Jesper Lindstrom'un yerine Christian Norgaard oyuna girdi.86. dakikada Fransa, Kylian Mbappe ile 2-1 öne geçti.90. dakikada Danimarka'da Rasmus Nissen'in yerine Alexander Bah oyuna girdi.90+4. dakikada Fransa'da Antoine Griezmann yerini Youssouf Fofana'ya bıraktı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fransa, Danimarka'yı 2-1 yenerek son 16'ya kaldı.

Fransa:Hugo Lloris-Raphael Varane-Jules Kounde-Dayot Upamecano-Theo Hernandez-Aurelien Tchouameni-Adrien Rabiot-Antoine Griezmann-Olivier Giroud-Kylian Mbappe-Ousmane Dembele

Danimarka:Kasper Schmeichel-Joachim Andersen-Victor Nelsson-Joakim Maehle-Andreas Christensen-Christian Eriksen-Rasmus Nissen-Mikkel Damsgaard-Pierre-Emile Höjbjerg-Jesper Lindstrom-Andreas Cornelius