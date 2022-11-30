Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14°
hafif yağmur
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Fransa son 16’a…. Tunus 1 - Fransa 0

2022 Dünya Kupası D Grup son 16 ‘a kalma mücadelesinde Franda,Tunus'a 1-0 yenilmesine rağmen, grup lideri olarak son 16’a kaldı

30 Kasım 2022 Çarşamba 19:44
Fransa son 16’a…. Tunus 1 - Fransa 0

Fransa son 16’a…. Tunus 1 - Fransa 0

   2022 Dünya Kupası D Grup son 16 ‘a kalma mücadelesinde Franda,Tunus'a 1-0  yenilmesine rağmen ,grup lideri olarak son 16’a kaldı.Karşılaşmanın 26. Dakikasında Tunus’da Wajdi Kechrida sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 58. Dakikada Tunus, Wahbi Khazri ile 1-0 öne geçti.63. dakikada Fransa’da Raphael Varane, Kingsley Coman ve Jordan Veretout oyundan çıktılar.Yerine William Saliba, Kylian Mbappe ve Adrien Rabiot oyuna girdiler.73. dakikada Fransa’da Youssouf Fofana yerini Antoine Griezmann’a bıraktı.74. dakikada Tunus’da Mohamed Romdhane yerini Ghaylen Chaleli’ye bıraktı.79. dakikada Fransa'da Matteo Guendouzi yerini Ousmane Dembele'ye bıraktı.83. dakikada Tunus'ta  Anis Ben Slimane yerini Ali Abdi'ye bıraktı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Tunus, Fransa'yı 1-0 yendi.Bu sonuça Fransa 6 puan ve averajla grubu lider tamamlayıp son 16'ya kaldı.

Tunus:Aymen Dahmen, Montassar Talbi, Yassine Meriah, Nader Grandir, Ali Maaloul, Wahbi Khazri, Aissa Laidouni, Mohamed Romdhane, Ellyes Skhiri, Wajdi Kechrida, Anis Ben Slimane

Fransa:Steve Mandanda, Axel Disasi, Raphael Varane, Ibrahima Konate, Matteo Guendouzi, Aurelien Tchouameni, Youssouf Fofana, Jordan Veretout, Eduardo Camavinga, Randal Kolo, Kingsley Coman

D Grup Puan Durumu;

                        0    G     B      M     P

Fransa             3    2      0       1     6

Avustralya        3    2      0       1    6

Tunus               3    1      1       1    4

Danimarka       3     0      1       2    1

Son Güncelleme: 30.11.2022 20:08
Anahtar Kelimeler:
TunusFransa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arjantin ve Polonya son 16’da….Polonya 0 - Arjantin 2
Arjantin ve Polonya son 16’da….Polonya 0 - Arjantin 2
Meksika'ya galibiyet yetmedi.... Suudi Arabistan 1 - Meksika 2
Meksika'ya galibiyet yetmedi.... Suudi Arabistan 1 - Meksika 2
Mükemmel Fenerbahçe....Fenerbahçe 3 - Rayo Vallecano 1
Mükemmel Fenerbahçe....Fenerbahçe 3 - Rayo Vallecano 1
Avustralya son 16'a.....Avustralya 1- Danimarka 0
Avustralya son 16'a.....Avustralya 1- Danimarka 0
ABD son 16'da Hollanda'nın rakibi oldu....
ABD son 16'da Hollanda'nın rakibi oldu....
İngiltere son 16'da Senegal'in rakibi oldu
İngiltere son 16'da Senegal'in rakibi oldu
Fenerbahçe Beko'dan bir derbi zaferi daha....
Fenerbahçe Beko'dan bir derbi zaferi daha....
Hollanda son 16’da...Hollanda 2 - Katar 0
Hollanda son 16’da...Hollanda 2 - Katar 0
Senegal son 16’da...Ekvador 1 - Senegal 2
Senegal son 16’da...Ekvador 1 - Senegal 2
Portekiz son 16'da...Portekiz 2 - Uruguay 0
Portekiz son 16'da...Portekiz 2 - Uruguay 0

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim