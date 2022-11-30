Fransa son 16’a…. Tunus 1 - Fransa 0

2022 Dünya Kupası D Grup son 16 ‘a kalma mücadelesinde Franda,Tunus'a 1-0 yenilmesine rağmen ,grup lideri olarak son 16’a kaldı.Karşılaşmanın 26. Dakikasında Tunus’da Wajdi Kechrida sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 58. Dakikada Tunus, Wahbi Khazri ile 1-0 öne geçti.63. dakikada Fransa’da Raphael Varane, Kingsley Coman ve Jordan Veretout oyundan çıktılar.Yerine William Saliba, Kylian Mbappe ve Adrien Rabiot oyuna girdiler.73. dakikada Fransa’da Youssouf Fofana yerini Antoine Griezmann’a bıraktı.74. dakikada Tunus’da Mohamed Romdhane yerini Ghaylen Chaleli’ye bıraktı.79. dakikada Fransa'da Matteo Guendouzi yerini Ousmane Dembele'ye bıraktı.83. dakikada Tunus'ta Anis Ben Slimane yerini Ali Abdi'ye bıraktı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Tunus, Fransa'yı 1-0 yendi.Bu sonuça Fransa 6 puan ve averajla grubu lider tamamlayıp son 16'ya kaldı.

Tunus:Aymen Dahmen, Montassar Talbi, Yassine Meriah, Nader Grandir, Ali Maaloul, Wahbi Khazri, Aissa Laidouni, Mohamed Romdhane, Ellyes Skhiri, Wajdi Kechrida, Anis Ben Slimane

Fransa:Steve Mandanda, Axel Disasi, Raphael Varane, Ibrahima Konate, Matteo Guendouzi, Aurelien Tchouameni, Youssouf Fofana, Jordan Veretout, Eduardo Camavinga, Randal Kolo, Kingsley Coman

D Grup Puan Durumu;

0 G B M P

Fransa 3 2 0 1 6

Avustralya 3 2 0 1 6

Tunus 3 1 1 1 4

Danimarka 3 0 1 2 1