Fransa yarı finalde....Fransa 2- İngiltere 1
2022 Dünya Kupası çeyrek final maçında Fransa, İngiltere'yi 2-1 yenerek yarı finale yükseldi.Fransa'nın yarı finalde rakibi Fas oldu.Karşılaşmanın 17. dakikasında Fransa, Aurelien Tchouameni ile 1-0 öne geçti.43. dakikada Fransa'da Antoine Griezmann sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Fransa’nın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
İkinci Yarı
82. dakikada Fransa’da Theo Hernandez sarı kart gördü.Aynı dakika içersinde İngiltere penaltı kazandı.İngilter, Herry Kane ayağından penaltıdan yararlanamadılar.85.dakikada İngiltere'de Philip Foden yerini Marcus Rashford'a bıraltı.90. dakikada İngiltere'de Harry Maguire sarı kart gördü.90+7. dakikada İngiltere'de John Stones oyundan çıktı.Yerine Jack Grealish oyuna girdi.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fransa, İngiltere'yi 2-1 yenerek yarı finale çıktı.Fransa'nın yarı finalde rakibi Fas oldu.
İngiltere:Jordan Pickford, Kyle Walker, Luke Shaw, John Stones, Harry Maguire, Declan Rice, Jordan Henderson, Philip Foden, Jude Bellingham, Harry Kane, Bukayo Saka
Fransa:Hugo Lloris, Raphael Varane, Jules Kounde, Dayot Upamecano, Theo Hernandez, Aurelien Tchouameni, Adrien Rabiot, Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Kylian Mbappe, Ousmane Dembele