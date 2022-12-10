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Fransa yarı finalde....Fransa 2- İngiltere 1

2022 Dünya Kupası çeyrek final maçında Fransa, İngiltere'yi 2-1 yenerek yarı finale yükseldi.

10 Aralık 2022 Cumartesi 23:51
Fransa yarı finalde....Fransa 2- İngiltere 1

Fransa yarı finalde....Fransa 2- İngiltere 1

   2022 Dünya Kupası çeyrek final maçında Fransa, İngiltere'yi 2-1 yenerek yarı finale yükseldi.Fransa'nın yarı finalde rakibi Fas oldu.Karşılaşmanın 17. dakikasında Fransa, Aurelien Tchouameni ile 1-0 öne geçti.43. dakikada Fransa'da Antoine Griezmann sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Fransa’nın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci Yarı

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 46. Dakikada Fransa’da Ousmane Dembele sarı kart gördü.54.dakikada İngiltere, Herry Kane’nin penaltı golüyle skoru 1-1 yaptı.78. dakikada Fransa, Olivier Giroud ile 2-1 öne geçti.79. dakikada İngiltere’de Jordan Henderson ve Bukayo Saka  oyundan çıktılar.Yerine Mason Mount ve Raheem Sterling oyuna girdiler.Fransa’da  Ousmane Dembele yerini Kingsley Coman’a bıraktı. 

   82. dakikada Fransa’da Theo Hernandez sarı kart gördü.Aynı dakika içersinde İngiltere penaltı kazandı.İngilter, Herry Kane ayağından penaltıdan yararlanamadılar.85.dakikada İngiltere'de Philip Foden yerini Marcus Rashford'a bıraltı.90. dakikada İngiltere'de Harry Maguire sarı kart gördü.90+7. dakikada İngiltere'de John Stones oyundan çıktı.Yerine Jack Grealish oyuna girdi.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fransa, İngiltere'yi 2-1 yenerek yarı finale çıktı.Fransa'nın yarı finalde rakibi Fas oldu.

İngiltere:Jordan Pickford, Kyle Walker, Luke Shaw, John Stones, Harry Maguire, Declan Rice, Jordan Henderson, Philip Foden, Jude Bellingham, Harry Kane, Bukayo Saka   

Fransa:Hugo Lloris, Raphael Varane, Jules Kounde, Dayot Upamecano, Theo Hernandez, Aurelien Tchouameni, Adrien Rabiot, Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Kylian Mbappe, Ousmane Dembele    

Son Güncelleme: 11.12.2022 00:45
Anahtar Kelimeler:
FransaİNGİLTERE
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