Fraport TAV Antalyaspor 2- Gençlerbirliği 0
Antalyaspor evinde Gençlerbirliği'ni 2-0 yendi.Süper Lig ilk haftasında Gençlerbirliği'ni ağırlayan Antalyaspor, baştan sona üstün oynadığı maçı 2-0 kazandı ve lige galibiyetle başladı.Karşılaşmanın 41. dakikasında Fredy’nin asistinde Bünyamın Balcı’nın golüyle Antalyaspor soyunma odasına 1-0 önde giden taraf oldu.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Antalyaspor mücadeleyi bu skorla üstün tamamladı. Antalyaspor ligde gelecek hafta Beşiktaş deplasmanına konuk olurken Gençlerbirliği ise sahasında Konyaspor’u ağırlayacak.
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