Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Fraport TAV Antalyaspor 2- Gençlerbirliği 0

Antalyaspor evinde Gençlerbirliği'ni 2-0 yendi.

13 Eylül 2020 Pazar 22:27
Fraport TAV Antalyaspor 2- Gençlerbirliği 0

Fraport TAV Antalyaspor 2- Gençlerbirliği 0

   Antalyaspor evinde Gençlerbirliği'ni 2-0 yendi.Süper Lig ilk haftasında Gençlerbirliği'ni ağırlayan Antalyaspor, baştan sona üstün oynadığı maçı 2-0 kazandı ve lige galibiyetle başladı.Karşılaşmanın 41. dakikasında Fredy’nin asistinde Bünyamın Balcı’nın golüyle Antalyaspor soyunma odasına 1-0 önde giden taraf oldu.

    İkinci yarıda Sefa Yılmaz’ı oyuna alan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mert Nobre’nin hamlesi sonuç vermezken Antalyaspor’un yeni transferi Nuri Şahin ise 68’de oyuna dahil oldu.Nuri Şahin’in maça girmesiyle oyunun kontrolünü iyice eline alan Antalyaspor, 77’de Hakan Özmert’in golüyle skoru 2-0’a getirdi.

   Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Antalyaspor mücadeleyi bu skorla üstün tamamladı. Antalyaspor ligde gelecek hafta Beşiktaş deplasmanına konuk olurken Gençlerbirliği ise sahasında Konyaspor’u ağırlayacak.

{Skor}

Anahtar Kelimeler:
Fraport TAV AntalyasporGençlerbirliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sezonun ilk derbisinin galibi Beşiktaş…Trabzonspor 1 - Beşiktaş 3
Sezonun ilk derbisinin galibi Beşiktaş…Trabzonspor 1 - Beşiktaş 3
MKE Ankaragücü 1- BB Erzurumspor 2
MKE Ankaragücü 1- BB Erzurumspor 2
Hes Kablo Kayserispor 1- Kasımpaşa 0
Hes Kablo Kayserispor 1- Kasımpaşa 0
Göztepe hızlı başladı.Göztepe 5 - Denizlispor 1
Göztepe hızlı başladı.Göztepe 5 - Denizlispor 1
Galatasaray’dan muhteşem başlangıç. Galatasaray 3  - Gaziantep FK 1
Galatasaray’dan muhteşem başlangıç. Galatasaray 3  - Gaziantep FK 1
DG Sivasspor 0 - Alanyaspor 2
DG Sivasspor 0 - Alanyaspor 2
Fatih Karagümrük 3 - Yeni Malatyaspor 0
Fatih Karagümrük 3 - Yeni Malatyaspor 0
Bülent Korkmaz Konyaspor'u bıraktı
Bülent Korkmaz Konyaspor'u bıraktı
Trabzonspor'da Sörloth krizi
Trabzonspor'da Sörloth krizi
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın şoku
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın şoku

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim