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Futbol Efsanesi'nin yaşamına yolculuk

50 yıla yayılan kariyeri süresince Maradona futbolu bambaşka bir yere taşıdı. Akıl almaz becerisiyle tüm dünyayı kendine ve bu oyuna hayran bırakmayı başardı

26 Mayıs 2022 Perşembe 09:43

Futbol Efsanesi'nin yaşamına yolculuk 

Futbol efsanesi Maradona’nın yaşamına ışık tutan en yeni biyografik belgesel “Maradona: The Greatest EverGAİN’de yayına girdi. Bu özel yapım, yıldız futbolcunun inanılmaz başarılarını gözler önüne sererken, 50 yıllık kariyerindeki hayret verici dönemeçleri de yeniden hatırlatıyor.

Maradona, bir futbol yıldızından öte bir isim. O bir kahraman, bir efsane… 50 yıla yayılan kariyeri süresince Maradona futbolu bambaşka bir yere taşıdı. Akıl almaz becerisiyle tüm dünyayı kendine ve bu oyuna hayran bırakmayı başardı. İmkansızı başarması onun için bir alışkanlık olmuştu. Futbol bugün onsuz adeta tanrısını kaybetmiş durumda. 

Şimdi Maradona’yı anmak ve onun heyecan verici yaşamına tanıklık etmek için yepyeni bir yapım GAİN’de futbolseverlerle buluşuyor. Alanında efsaneleşmiş isimleri konu alan sayısız biyografik belgeselin yaratıcısı Jordan Hill’in yazıp yönettiği 2021 yapımı “Maradona: The Greatest Ever” unutulmaz futbolcunun kariyerindeki dönemeçlerin izini sürüyor. 

“Maradona: The Greatest Ever” GAİN’de yayında.

GAİN şimdi yıllık abonelik seçeneği ile ayda 13,90 TL (yıllık 166,8 TL) ödeyerek tüm içerikleri avantajlı fiyatla izleme seçeneği sunuyor. Aylık olarak ise, kredi kartı ve banka kartı ile 21,90 TL’ye abonelik gerçekleştirilebiliyor. GAİN Orijinal içeriklerinin ilk bölümleri ve içeriklerin bir kısmı her zamanki gibi ücretsiz izlenebiliyor.

Son Güncelleme: 26.05.2022 10:04
Anahtar Kelimeler:
MaradonaGAİN
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