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Futbol hasreti son buluyor

Bundesliga ve Bundesliga hafta sonu geri dönüyor. Futbolseverlerin hasretine son verecek olan karşılaşmalar, Türkiye’de S Sport2 ekranlarından ve S Sport Plus uygulaması üzerinden canlı yayınlanıyor

14 Mayıs 2020 Perşembe 10:09
Futbol hasreti son buluyor

Futbolseverler hafta sonu S Sprot2 ve S Sport Plus'ta buluşuyor

Küresel salgın sebebiyle ertelen Bundesliga ve Bundesliga 2, 16 Mayıs Cumartesi günü sahalara geri dönüyor. Futbolseverlerin hasretine son verecek olan karşılaşmalar, Türkiye’de S Sport2 ekranlarından ve S Sport Plus uygulaması üzerinden canlı olarak izleyicilerle buluşacak.

Bundesliga heyecanının başlamasına günler kala sporseverlerin coşkusu da giderek artmaya başladı. Avrupa ligleri arasında ilk başlayacak lig olan Bundesliga 16 Mayıs Cumartesi günü Ruhr derbisi ile geri dönüyor. Ruhr derbisinde Borussia Dortmund, Schalke'yi konuk edecek. 2019-2020 sezonu 27 Haziran’da tamamlanacak.

Bundesliga ve Bundesliga 2’nin Türkiye’deki yayın haklarının sahibi olan S Sport2, ligin ertelenme kararından önce olduğu gibi Bundesliga karşılaşmalarını canlı olarak futbolseverlerle buluşturmaya devam edecek. Maçlar ayrıca S Sport Plus uygulaması üzerinden de izlenebilecek.

S Sport2, Kablo TV 241. Kanal, TV+ 78. Kanal ve Vodafone TV 12. Kanal’da sporseverlerle buluşuyor.

Bundesliga’da Covid-19 Önlemleri

Almanya’da ligin başlaması seyircisiz oynanma şartı ve ciddi önlemlerin alınmasıyla kabul edildi. Bu önlemlerin en başında her karşılaşmadan bir gün önce takımların ve teknik ekiplerin koronavirüs testine tabi tutulması var. Futbolcular sahada da birçok yeni kurala uymak zorunda. Örneğin, karşılaşma esnasında toplu fotoğraf çekimi, tebrik ve el sıkışma olmayacak, yedek kulübesinde bekleyen oyuncular sosyal mesafe kuralına uyarak oturacak, karşılaşmada 3 yerine 5 oyuncu değişikliğine gidilebilecek.

Stadyumlarda en fazla 300 kişi bulunabilecek. Sahada 22 oyuncu, 18 yedek oyuncu, 5 hakem, 4 top toplayıcı ve takımlardan 20 kişi yer alabilecek.

S Sport Plus Hakkında

Saran Group bünyesinde yer alan S Sport Plus uygulaması, aralarında Premier Lig, NBA, F1, Bundesliga, UFC, Portekiz, Hollanda Ligi’nin de yer aldığı dünyanın önde gelen spor organizasyonlarını canlı yayın ve tekrar izle seçenekleriyle Internet üzerinden sporseverlerle buluşturuyor. Kullanıcılar izlemek istedikleri maç ya da yarış programını istedikleri yerde S Sport Plus’ın çoklu ekran teknolojisiyle izleyebiliyorlar.

Ayrıca “Tekrar İzle” özelliği sayesinde kaçırdıkları maçın tamamını, maç biter bitmez yeniden izleyebiliyorlar. “Önemli Anlar” özelliği ile kullanıcılar isterlerse maçın tamamının tekrarını ya da doğrudan maçların kritik anlarına gidip, kaçırdıkları maçın özetine ulaşabiliyorlar.

Farklı spor branşlarında her ay 300 saatin üzerinde canlı yayın gerçekleştiren S Sport Plus’ta, ” Çoklu İzleme” özelliğiyle 4 farklı canlı yayın, aynı ekran üzerinden kullanıcılar tarafından izlenebiliyor. Böylelikle hafta sonları aynı saatte yayınlanan maçları bir arada izleyebilmek kullanıcılara önemli bir konfor sağlıyor. S Sport Plus ile bir maçtan diğer maç yayına, istedikleri an istedikleri cihazda geçip, telefon, tablet, PC ya da TV cihazları üzerinden yayınları izleyebiliyorlar. S Sport Plus’un kota dostu özellikleriyle de kullanıcılar yayın çözünürlüğünü diledikleri şekilde ayarlayarak, yayın kalitesini ve veri kullanımını kontrol edebiliyorlar.

Covid-19 salgını nedeniyle spor müsabakalarına verilen arada, S Sport Plus, üyelerinin artan içerik taleplerine, platforma dahil ettiği aksiyondan, maceraya, komediden bilim kurguya, gişe rekortmeni, bol ödüllü filmlerle yanıt veriyor. S Sport Plus böylelikle kullanıcılara spor keyfinin yanında film keyfini de sunmuş oluyor.

Google Chromecast’in yanı sıra, Apple TV üzerinden de kullanıcılarına erişim imkanı sağlayan S Sport Plus çok yakında farklı Smart TV çözümleriyle de daha geniş bir kullanıcı kitlesine yayınlarını geniş ekranda izleme fırsatı sunacak.

Extreme sporlardan yelkene, rodeodan su sporlarına kadar pek çok alternatif branş ve spor belgesellerini üyelerine sunan S Sport Plus tüm sporseverleri sporun zenginliğini yaşamaya davet ediyor.

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Bundesliga
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