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Futbolda Şike davası | FETÖ oyunu bozuldu | 23 sanık beraat etti

Fenerbahçe'ye FETÖ tarafından kurulan şike kumpasının çökmesinin ardından yeniden görülen 'Futbol'da şike davası' 23 sanık hakkında verilen beraat kararı ile sona erdi.

06 Kasım 2020 Cuma 12:27
Futbolda Şike davası | FETÖ oyunu bozuldu | 23 sanık beraat etti

Futbolda Şike davası | FETÖ oyunu bozuldu | 23 sanık beraat etti


Fenerbahçe Spor Kulübü ile doğrudan Fenerbahçe Camiası'nı hedef alan şike iddiaları ile başlayan yargı süreci bugün sona erdi. 3 Temmuz 2011 tarihinde yapılan operasyon başlayan süreç, Fenerbahçe taraftarlarını sokaklara dökmüştü. FETÖ firarisi eski savcı Zekeriya Öz tarafından başlatılan dava daha sonra FETÖ firarisi eski savcı Mehmet Berk’e devredilirken, Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe yönetiminden çok sayıda kişiye yönelik gözaltı - tutuklama operasyonları ile devam etmişti. FETÖ'nün yayın organları ile iktidara yakın gazeteler şike iddialarını günlerce manşetlerinde taşımıştı.

FETÖ’cü savcılar tarafından başlatılan şike operasyonuyla Fenerbahçe’nin kontrol altına alınması ve Türk futbolunun dizayn edilmesinin ötesinde, taraftar gruplarının kışkırtılması da hedeflendi. Böylece örgüt tarafından Gezi benzeri toplumsal kaos olaylarının fitillenmesi planlandığı daha sonra ortaya çıkmıştı. 

MAHKEMEDEN TARİHİ KARAR

Futbolda Şike davasında aralarında Aziz Yıldırım, Şekip Mosturoğlu, Ümit Karan, İskender Alın, Korcan Çelikay ve Mecnun Otyakmaz’ın da olduğu 19 sanık için beraat kararı verildi. Sanık Hakan Karaahmet’e ise "konut dokunulmazlığı ihlaline azmettirme" nedeniyle 6 bin TL adli para cezası verildi. Fenerbahçe eski yöneticilerinden Şekip Mosturoğlu, "Beraat ettik. Gözümüz aydın. Davamıza ilk günden bugüne kadar destek olan herkese şükranlarımı sunarım. Yaşa Fenerbahçe." şeklinde bir paylaşım yaptı.

İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin aldığı kararı Yargıtay 5’inci Ceza Dairesi’nin usul eksikliği nedeniyle bozması sonucu yeniden görülmeye başlanan "Futbolda Sözde Şike" davası, Çağlayan Adliyesi’nde devam edildi.

Mahkeme, 16 Temmuz 2020 tarihinde, Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım ile birlikte 6 kişinin dosyasının ayrılmasına, 2016/62 no’lu dosyanın incelenmek üzere istenmesine, kumpas davasındaki delillerin gözden geçirilmesine ve yeni duruşmanın 6 Kasım 2020 tarihine ertelenmesine hükmetmişti. 31 sanık hakkındaki dava saat 10.00’da, Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım ile birlikte 6 kişinin yer aldığı diğer dava ise 11.00’de başladı.

Bugün yeniden görülmeye başlanan duruşmaya; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri Fethi Pekin, Burak Kızılhan, eski başkan Aziz Yıldırım, eski yöneticiler Şekip Mosturoğlu, Ali Yıldırım, Önder Fırat, İlhan Ekşioğlu, Cenk Başak ve avukat Naim Karakaya katıldı.

"Sözde şike" davasında Savcı mütalaasını açıkladı ve 19 sanık için beraat istedi

Yargıtay 5’inci Ceza Dairesi’nin bozduğu "Sözde şike" davasının aralarında Fenerbahçe eski yöneticisi Şekip Mosturoğlu ve Ümit Karan’ın da bulunduğu 20 sanık yönünden görülen davasında, savcı mütalaasını açıkladı.

Savcı, 19 sanık hakkında şike ve teşvik primi suçlarından delil yetersizliğinden beraat istedi. Sanık Hakan Karaahmet hakkında 6 aydan 1 yıla kadar hapis istendi.

19 kişi için beraar kararı çıktı

"Futbolda Sözde Şike" davasında aralarında Aziz Yıldırım, Şekip Mosturoğlu, Ümit Karan, İskender Alın, Korcan Çelikay ve Mecnun Otyakmaz’ın da olduğu 19 sanık için beraat kararı verildi.

Sanık Hakan Karaahmet’e ise "konut dokunulmazlığı ihlaline azmettirme" nedeniyle 6 bin TL adli para cezası verildi

Şekip Mosturoğlu'ndan açıklama

Fenerbahçe eski yöneticilerinden Şekip Mosturoğlu, "Beraat ettik. Gözümüz aydın. Davamıza ilk günden bugüne kadar destek olan herkese şükranlarımı sunarım. Yaşa Fenerbahçe." şeklinde bir paylaşım yaptı.

Aziz Yıldırım'ın beraati istendi

Yargıtay'ın usulden bozma kararının ardından yeniden görülmesine başlanan 'Futbolda şike' davasında mütalaasını açıklayan savcılık, Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 4 hükümlünün beraatini, 1 hükümlünün ise cezalandırılmasını talep etti.
 

Anahtar Kelimeler:
ŞİkeFeteFenerbahçe
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